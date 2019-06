Mastercard usará IA para la seguridad de las transacciones en línea

Según el Índice de Seguridad de Unisys 2019, la principal preocupación de los colombianos es la posibilidad de que terceros accedan y utilicen la información de su tarjeta de crédito. Adicional a esto, el estudio dejó en evidencia que los connacionales temen por su seguridad a la hora de hacer compras en línea.



Esta inseguridad que sienten los colombianos ha llevado a que las compañías financieras apuesten por mejorar la seguridad de las transacciones en línea. Tal es el caso de Mastercard que recientemente anunció una alianza con la pasarela de pago, Paymentez, para que los colombianos realicen transacciones autenticadas.

Esta alianza permitirá a los colombianos realizar transacciones autenticadas bajo el estándar mundial EMV 3DS que permite garantizar a las plataformas de pago, bancos y comercios que quien está haciendo la transacción es el dueño real de la tarjeta.



(Lea: ‘Uso de medios de pago en el país debería estar sobre el 35%’)



“Esta estándar nos permitirá identificar y asegurar que la persona que está haciendo esa transacción es el verdadero dueño de la tarjeta gracias a que implementa tecnología como la inteligencia artificial”, afirmó Carlos Zuluaga, head of cybersecurity and intelligence de Mastercard para la región Andina.



Según Zuluaga, esta autenticación se hará a través del reconocimiento comportamental del tarjetahabiente en sus transacciones habituales y de los dispositivos que suele usar para hacerlas. “Lo que queremos es que este proceso sea totalmente transparente para el tarjetahabiente y eso lo lograremos justamente con la inteligencia que está detrás analizando los comportamientos de los usuarios”, explicó.



De acuerdo con el experto, con esta tecnología los tarjetahabientes ya no necesitarán de un password o código para certificar que la transacción la está realizando el titular de la tarjeta débito o crédito.



(Lea: Mastercard se simplifica y elimina su nombre del logo)



Junto con esto, esta alianza además de brindar los más altos estándares de seguridad para pagar en internet, también medirá el peligro que existe al realizar alguna transacción en línea y permitirá incrementar las aprobaciones del pago. De igual manera, los comerciantes tendrán la garantía de saber que los compradores son quienes dicen ser y de esta forma, evitar suplantaciones por parte de compradores falsos.



“Hoy en día las transacciones el 60% de las transacciones son aprobadas, esto quiere decir que estamos rechazando 4 de cada diez transacciones. Esto sucede porque los bancos son muy temerosos al riesgo que pueden tener por los movimientos en línea que pueden hacer los usuarios ya que no hay seguridad de que efectivamente la persona que está haciendo la transacción es realmente el tarjetahabiente”, afirmó Zuluaga.



Según Zuluaga la tecnología funcionará en todas las tarjetas débito y crédito de Mastercard y en paulatinamente se encontrará en los comercios que implementen esta tecnología en sus pasarelas de pago.



MÁS AVANCES EN CIBERSEGURIDAD



Actualmente el 20% de los pagos se realizan de forma digital y su crecimiento va en aumento 2,5 veces más rápido que el de los pagos presenciales. Esto ha llevado a Mastercard a enfocar sus desarrollos en todo lo que tiene que ver con seguridad digital.



Así, la compañía ha trabajado recientemente en algunos métodos para brindar más seguridad a los usuarios a la hora de hacer pagos en línea. Uno de ellos es la implementación de ‘tokens’ que reemplazan el número de la tarjeta en físico.



“Lo que se almacena es un token no un número de tarjeta y ese token tiene una criptografía que hace que la transacción sea más segura. Esta se lleva a cabo en diferentes comercios que capturan los números de los plásticos y que los almacenan en su base de datos”, explicó Zuluaga.



De igual manera, cuentan con un sistema que permite a los bancos emisores de manera automática reportar a los comercios los cambios de tarjeta.