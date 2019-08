Oro alcanza su precio más alto en seis años

El oro trepó más de un 1% el lunes y superó el nivel de 1.550 dólares la onza por primera vez en más de seis años, debido a que los inversores buscaban activos de refugio en medio de la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China.



El oro al contado ganaba un 0,3% a 1,531,2 dólares la onza, luego de tocar su mayor nivel desde abril de 2013 a 1.554,56 dólares.



Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,1% a 1.538,90 dólares la onza.



“Todo esto es por las tensiones comerciales y el riesgo asociado a una desaceleración global o incluso una recesión global, lo que está llevando a los inversores a activos de refugio”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.



Washington anunció la semana pasada gravámenes adicionales de 5% sobre bienes chinos con un valor de 550.000 millones de dólares, horas después de que China reveló aranceles en represalia contra productos estadounidenses valorados en 75.000 millones de dólares.



No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un breve respiro y limitó el avance del oro el lunes al decir que China se puso en contacto con Washington para decir que deseaba volver a la mesa de negociaciones.



En tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central estadounidense "actuará como sea apropiado" para mantener a la economía local saludable, aunque no se comprometió a nuevos recortes de tasas.



Menores tasas de interés reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses, y presionan al dólar, lo que hace al oro más barato para los inversores con otras monedas.



Entre otros metales preciosos, la plata avanzaba un 1,2% a 17,61 dólares la onza luego de tocar su mayor nivel desde septiembre de 2017 a 17,77 dólares.



El platino subía un 0,9% a 860,90 dólares la onza y el paladio ganaba un 1% a 1.475,1 dólares.



Reuters