¿Por qué el dólar tuvo la semana más volátil del año?

El dólar en Colombia tuvo un repunte esta semana, a pesar de que este viernes registrara pérdidas y se alejara de los $3.200, nivel al que se acercó durante las jornadas previas.



La divisa cerró este viernes en un precio promedio de $3.174, luego de caer 16 pesos frente a la TRM del día que fue de $3.190.



Sin embargo, las ganancias previas llevaron a que la moneda estadounidense se apreciara 48 pesos durante la semana de negociaciones, que comenzó el martes, por el festivo del día lunes.



La Tasa Representativa con la que inició el martes fue de $3.126.



Así las cosas, el dólar en Colombia vivió una de sus semanas más movidas en lo transcurrido del 2019.



El precio máximo semanal estuvo alrededor de los 3.210 pesos por dólar, valor no observado desde principios de enero de este año. Frente a su cotización de este viernes, tuvo una volatilidad semanal de 81 pesos en el tipo de cambio local, ajustando una volatilidad de 140 pesos mensual respecto al precio promedio mensual de 3140 pesos.



CAUSANTES



Según Alexander Ríos, analista económico de Estratégica Consultoría, dentro de los elementos que inyectaron volatilidad en el tipo de cambio local se resaltan los débiles datos económicos norteamericanos, que muestran una baja significativa en el ritmo de crecimiento de nuestro principal socio comercial, lo que implicaría una posible pausa en la normalización de la política monetaria de la FED; si bien esto no se ha confirmado en las declaraciones del FOMC, el termómetro de mercado brindado por el índice FED WATCH de la Bolsa de Chicago (CME) implica que los operadores no prevén nuevos aumentos en la tasa de referencia Americana, dicho esto se abren las posibilidades de recortes de tasa para final de año de continuar la desaceleración en el crecimiento norte americano.



Por su parte el mercado del crudo ajusta cuatro semanas al alza pese a los aumentos en los inventarios norteamericanos reportados por la agencia EIA, actualmente el precio roza los 60 dólares por barril para la referencia WTI, esto causado principalmente por los recortes en la producción OPEP y el caso omiso que hizo dicha organización al llamado del presidente Donald Trump para aumentar su producción. Esto implicará para nuestro tipo de cambio local presiones bajistas eventualmente de mantenerse los precios por sobre los 60 dólares por barril.



DRIVERS PARA LA PRÓXIMA SEMANA



La próxima semana el mundo financiero centrará su atención en los datos de desempleo norteamericano, de darse una baja en la tasa de contratación podría plantearse un panorama de desaceleración industrial americana. Por su parte, el petróleo y en especial la producción de la OPEP serán protagonistas en la determinación del precio futuro del commodity y su influencia en los países como Colombia, donde el tipo de cambio y el ingreso fiscal depende en gran medida del mismo.



PRONOSTICO



Para Estratégica el pronóstico se ubica ahora en el rango entre los 3140 y 3180 pesos por dólar como techo para la próxima semana, pese a la volatilidad de corto plazo, esto de mantenerse el petróleo por sobre los 58 usd. De darse sorpresas en el mercado y darse una ruptura en el precio del crudo ante las noticias de los inventarios de petróleo y recortes en la producción de la OPEP contemplamos presiones alcistas en el tipo de cambio local que lo llevarían a niveles cercanos los 3220 pesos en el corto plazo.



“Nuestro pronóstico mensual se ubica en los 3240 pesos por dólar como techo, mientras que los 3100 serían el principal soporte a la baja en consideración”, concluyó Ríos.