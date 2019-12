Calcule cuánto le debe llegar de prima en diciembre

Antes de que termine este mes, los empleadores del país deben pagarle a sus trabajadores la prima de servicios, correspondiente al segundo semestre del año.



De acuerdo con lo expresado por la Ley, el valor de la prima debe ser de 15 días por semestre laborado. Es decir, a su sueldo súmele 15 días trabajados y dará el valor de la prima.



Esta es una prestación social que está a cargo del empleador y que se debe pagar máximo hasta el último día de cada semestre, es decir, el 30 de junio, y el 20 de diciembre directamente al trabajador.



(Conozca la fórmula para calcular la prima de mitad de año).

Aunque la prima aplica para los trabajadores con un contrato formal, en 2016 se expidió la Ley 1788, que señala que los empleadores que contraten a personas para realizar trabajos en el hogar deberán pagarles una prima de servicios, lo que no ocurría en años anteriores.



Antes de esta reforma, solo los trabajadores de una empresa, con contrato a término fijo, tenían derecho al pago de la prima. Ahora cualquier trabajador con independencia de modalidad de vinculación y de tiempo de servicios debe recibirla.



Así las cosas, desde la implementación de esta ley, todo tipo de trabajador –incluidas las empleadas domésticas– deben recibir prima. La medida también aplica para choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas que con anterioridad a la Ley no tenían derecho por no prestar sus servicios a una empresa.



Debido a que esta remuneración se paga semestralmente las cuentas deben hacerse por 180 días laborados, es decir, los días del semestre.



Se debe tomar el salario base, multiplicarlo por el tiempo servido, es decir 180, y dividirlo en 360.



Sin embargo, tenga en cuenta que los trabajadores que reciben auxilio de transporte ($ 97.032), quienes ganan menos de dos salarios mínimos, deben incluir este valor en el salario base al momento de hacer los cálculos.



Así las cosas, si un trabajador presta sus servicios domésticos una vez a la semana, la prima de servicios que debe recibir es de $ 66.764, al tener como base el salario mínimo.



El cálculo se realiza así: al salario mínimo de $ 27.604 (resultado de dividir 828.116 entre 30) se le suma el auxilio de transporte diario de $ 3.234 ($ 97.032 divido en 30). Ese valor se multiplica por 4,33 (promedio de semanas por mes) y se divide entre 2, ya que la prima corresponde a 15 días por semestre trabajado.



Esta misma fórmula aplica para las personas que por ejemplo trabajan tres días a la semana, tras el respectivo ajuste con los días laborados, es decir, que si la persona trabaja tres días a la semana, la cifra inicial del salario diario, sumado el respectivo auxilio de transporte debe multiplicarse por 12, que corresponde a los días laborados durante el mes.



Finalmente, tenga en cuenta que en caso de no ser abonada la prima, el trabajador tiene dos alternativas: la primera es iniciar un proceso con un abogado especialista y la segunda, acudir al ministerio del Trabajo para que los encargados de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo estudien la situación y la resuelvan lo más pronto posible.