Por ahora, protestas en el país no han golpeado al dólar

Aunque todavía no ha llegado a ese nivel, el dólar estadounidense está cada vez más cerca de alcanzar un precio de $3.500 en Colombia.



Este martes, tras las cotizaciones en el mercado, la divisa terminó el día con un promedio de $3.469,02, aunque cabe decir que la cotización de cierre fue de $3.477 y el máximo intradía alcanzó los $3.478,7.



Esto hace que tan solo este martes la revaluación del dólar frente al peso colombiano fuera de $35,08. No obstante, al sumar los dos días de operaciones en esta semana, el alza ha sido de $58,24, es decir, que de seguir así, la marca de los $3.500 está más cerca.



(Dólar subió con fuerza en Colombia).



De hecho, cuando el tipo de cambio de Colombia frente al dólar estadounidense tocó su máximo histórico, el pasado 3 de octubre cuando llegó a $3.497,28, tan solo dos días antes el precio de cierre fue de $3.477, un indicador similar al que se registró este martes.



“La tasa de cambio local siguió presionada al alza con una devaluación de 1,2% en la sesión del martes para cerrar en $3,477, no muy distante del máximo de la jornada ($3.479). Con este desempeño, el peso colombiano fue la moneda emergente con mayores pérdidas frente al dólar. Justamente, esta última canasta perdió 0,2%, mientras que las latinoamericanas cedieron 0,4%. De este modo, la tasa local nuevamente se aisló del desempeño de sus pares, por lo que continuó reflejando más factores locales como las jornadas de protestas sociales que se viven en el país”, indicó el equipo de investigaciones económicas de Banco de Bogotá en su informe diario.



Precisamente, varios analistas han mostrado durante los últimos días que, en caso de que se mantenga el ciclo de protestas en Colombia, el mercado nacional, representado en el dólar, las acciones o los títulos de renta fija públicos, podrían verse penalizados, algo que hasta el momento no se ha visto en gran medida.



“Se podría decir que las protestas en el país no han afectado considerablemente, pues si se observa en detalle, no han supuesto un golpe directo al aparato productivo del país o han frenado el dinamismo económico. Los disturbios, en gran medida, han sido pacíficos, a lo que se suma cierto optimismo entre los inversionistas de que el Gobierno logrará negociar y alcanzar acuerdos con los organizadores del paro”, explica el experto en bolsa, Julián Villamizar.



No obstante, el experto sí que asegura que, en caso de que las protestas se mantengan en el tiempo como ha ocurrido en Chile o Bolivia, se podría sentir un mayor impacto en los mercados. “De hecho, el cierre de las acciones muestra que los inversionistas creen que las protestas se podrían mantener”, agrega.



También, algunos expertos apuntan que las alzas que se han visto en el petróleo (que suele tener un comportamiento inverso al dólar) ha podido suavizar el impacto de las protestas.



Vale destacar que el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia terminó con una caída de 0,28%, aunque toda la sesión estuvo perdiendo cerca del 1%. Igualmente, los TES colombianos mantuvieron el incremento de su tasa de interés, al igual que el riesgo país.