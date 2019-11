¿Qué llevó al dólar a alcanzar dos máximos históricos en una semana?

Esta semana, la última de noviembre, antesala de la temporada de Navidad y vacaciones de final de año, el dólar logró dos máximos históricos, tendencia que según analistas, obedece a la incertidumbre generada por las crisis sociales que estallaron recientemente en Colombia y Suramérica, a través de protestas y manifestaciones ciudadanas.



El miércoles, la divisa estadounidense cerró en $3.502 y logró un hito al culminar por primera vez en la historia por encima de la barrera sicológica de los $3.500.



(Dólar cerró en un nuevo récord histórico en Colombia).

Sin embargo, las presiones alcistas de la divisa no pararon ahí y tras una jornada sin movimientos por el festivo de este jueves en Estados Unidos, la moneda extranjera regresó este viernes a las ganancias, situación que la llevó otra vez a alcanzar un nuevo máximo histórico, al cerrar en $3.523.



Dentro de los principales elementos que impulsaron este fuerte movimiento alcista del tipo de cambio se resaltan, a nivel de mercado local, las presiones al gobierno por parte de las agremiaciones sociales que encabezan el paro y la nueva sensibilidad a los pronunciamientos del presidente Donald Trump, que a pesar de comenzar una semana con acercamientos con el gobierno Chino, cierra la semana con nuevas tensiones derivadas de su apoyo al movimiento social que hace presencia en Honk kong.



OTROS FACTORES, ADEMÁS DE LAS CRISIS SOCIALES

Según un análisis de Sergio Olarte, economista Principal de Scotiabank Colpatria, este año la tasa de cambio en Colombia se ha depreciado en un promedio de 12% debido especialmente a dos factores.



El primero asociado a una mayor aversión global al riesgo, de lo que se ha fortalecido el dólar frente al resto de monedas del mundo, por cuenta de la incertidumbre de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha reducido de manera muy significativa el comercio mundial y ha impedido la recuperación de las grandes economías del mundo como Alemania y Japón, llevando al mundo a una moderación en el crecimiento económico a tasas mediocres.



(La incertidumbre envuelve al precio del dólar en Colombia).



Adicionalmente, China también muestra signos de debilidad y su economía está creciendo por debajo del 6%, lo que aumenta la incertidumbre y el temor por el riesgo en economías emergentes. En este contexto de incertidumbre, los grandes fondos de inversión han venido reduciendo su exposición a las economías emergentes donde Colombia no es la excepción, presionando la tasa de cambio hacia arriba.



En segundo lugar, los recientes conflictos geopolíticos en buena parte de los países latinoamericanos amplían el sentimiento de aversión al riesgo en países emergentes, haciendo que las salidas de capitales sean más fuertes en Latinoamérica que en otros emergentes. En efecto, este año Latinoamérica es la región que mayores depreciaciones ha mostrado (como por ejemplo Argentina 36% y Chile 18%), precisamente por los conflictos geopolíticos no anticipados en buena parte de los países.



Ahora, la pregunta es: ¿Qué tanto estos riesgos pueden seguir afectando la tasa de cambio en Colombia?



Según Scotiabank Colpatria, si bien las tensiones geopolíticas por cuenta de la guerra comercial no van a terminar en el futuro cercano, tampoco van a seguir escalando significativamente, especialmente por cuenta de la campaña presidencial en Estados Unidos.



"Creemos que las tensiones geopolíticas en la región están alcanzando su nivel máximo. Así, aunque pensamos que los agentes continuarán ponderando mucho los riesgos geopolíticos alrededor del mundo, estos no seguirán escalándose como este año, dejando que exista algo de tranquilidad y relajamiento en el manejo del riesgo, de esta manera las monedas emergentes, entre ellas la colombiana, se podrán apreciar un poco".



Frente a las proyecciones del rango en el que terminará la tasa de cambio este 2019, esta podrá terminar al entre $3.350 y $3.400 y el próximo año, aunque seguirá con niveles altos, podría presentar valores promedio entre $3.250 y $3.350.