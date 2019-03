Química y consumo, los sectores objetivo de los fondos soberanos

Archivo particular

Los fondos soberanos se han convertido en una de las principales fuerzas de inversión a nivel mundial, pues en su conjunto, manejan hoy en día alrededor de US$8 billones, es decir, aproximadamente el 10% del PIB internacional.

Es por eso que los objetivos de inversión que tengan estas entidades ponen en el radar a las empresas de esos sectores. Y, ahora mismo, los mayores objetivos que tienen son en la industria química, en el consumo y en firmas de e-commerce, a nivel global.



Así lo muestra el informe ‘Sovereign Wealth Funds 2018’ que elabora IE University e ICEX-Invest in Spain, y que se ha convertido en la principal referencia en cuanto al comportamiento de estos fondos propiedad de los estados.



Como resalta el documento, frente a la tendencia que se había visto durante los últimos años, en los que la construcción se había convertido en el destino principal del dinero de estos fondos, ahora son estos tres sectores los que presentan los mayores montos.



De hecho, el sector que mayor número de operaciones registró durante el pasado año es el tecnológico y, en este sentido, 2018 marca un récord histórico de operaciones de fondos soberanos que invierten como fondos de venture capital.



En total, los fondos soberanos participaron en 77 rondas de financiación de enfoque tecnológico, más de una operación por semana, invirtiendo sobre todo en Estados Unidos y China.



Por sectores, las empresas de biotech, fintech, movilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad y cloud fueron las que más inversión soberana atrajeron.



En cuanto a los principales destinos de la inversión de estas entidades, se destaca Estados Unidos como el mayor mercado en el mundo, al atraer casi el 40% de las operaciones, seguido por China (12,6%), India (7,4%), Reino Unido (7,4%) y Singapur con el 4,1%.

Eso sí, aunque los países de Latinoamérica no se encuentran entre los principales destinos de la inversión, estos fondos también mueven dinero en la región.



Este es el caso de Colombia, pues en el 2018 los activos bajo gestión de estos mecanismos en el país ascendieron a US$3.700 millones. Sin embargo, este no es el principal destino en Latinoamérica. Sin ir más lejos, Perú supuso un total de US$6.400 millones en activos, mientras que en Chile el dato asciende hasta los US$24.000 millones.



El informe del IE e ICEX asegura que existen 91 fondos soberanos en funcionamiento, con activos conjuntos de US$8 billones.