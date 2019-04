Reforma pensional: no habría consenso, pero requiere acuerdos básicos

Ante la necesidad de una reforma al sistema pensional del país, es necesario crear las condiciones técnicas y políticas con participación de todos los jugadores en este secto.



El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo, señaló ayer que si bien no es optimista de que se logre un consenso, sí se pueden lograr acuerdos básicos frente a temas claves que deben ajustarse.

Algunos de los temas en los que considera que hay algún tipo de acuerdo son ampliar el pilar solidario (Colombia Mayor y Beps), y unificar el tema contributivo eliminando la competencia entre el régimen público y el privado.



En esto coincidió el presidente de Colpensiones, al señalar que justamente la entidad es la llamada a fortalecer ese pilar solidario con los programas que ya está desarrollando.



Especial: Manual sobre cómo tener una buena pensión en Colombia



Montenegro añadió que "en este Gobierno hay voluntad de avanzar en una reforma de protección a la vejez, creo que habrá cambios, pero ese ajuste debe ser el producto de muchas más discusiones con partidos políticos, sectores sociales, sindicatos, académicos, gremios y demás para seguir desmenuzando el diagnóstico".



En un panel realizado ayer durante el 12° Congreso de la Fiap y Asofondos, expertos coincidieron sobre la necesidad de reducir la inequidad del sistema y ampliar la cobertura.



El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera que una reforma pensional es “necesaria pero no es suficiente” y señaló que debe haber cambios en el mercado laboral (incluyendo costos laborales de las empresas y las reglas del mercado de trabajo en el sector rural, entre otros), así como en el salario mínimo, sobre lo cual planteó además que se permitan pensiones y cotizaciones inferiores a un mínimo.



(Lea: Gobierno ratifica que no contempla cambiar la edad de pensión)



Entre tanto, Carolina González-Velosa, especialista de la división de Mercados Laborales del BID, planteó que la reforma debe ser un proyecto de país, no de Gobierno, que debe construirse a partir de un diálogo con verdades incómodas y sustentarse en argumentos técnicos juiciosos.



Añadió que la transición de cualquier reforma que se haga debe hacerse con cuidado para no cargarle los costos a una sola generación.



EL AHORRO DEBE SER EL PILAR DEL SISTEMA



Aunque en Colombia hay más de 22 millones de afiliados a pensiones obligatorias (entre los fondos privados y Colpensiones), se estima que menos de una cuarta parte de ellos va a lograr pensionarse en las condiciones actuales. Esto pone sobre la mesa de nuevo la necesidad de incentivar el ahorro en todas las etapas de la vida.



Así lo plantearon distintas voces durante el 12º Congreso de Asofondos, que empezó ayer en Cartagena. Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, insistió en que en medio de las necesidades de ajuste a las pensiones, "el ahorro debe ser el pilar del sistema pensional".



(Lea: La edad de jubilación no es lo que más preocupa en el debate pensional en Colombia)



En ese sentido, afirmó que es clave migrar a un sistema de ahorro individual, que sea gestionado tanto por entidades públicas como privadas. Según el directivo, esto permitirá no solo liberar recursos que hoy son destinados a subsidios para que financien programas como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), sino que además ayudará a elevar la cobertura de adultos mayores con algún tipo de ingreso.



Recordó que las discusiones sobre la reforma pensional deben ser técnicas y no politizadas ni ideologizadas. Sobre el tema, el viceministro de Empleo y Pensiones Andrés Uribe, dijo que se espera tener una propuesta de ajuste al sistema entre finales de este año y comienzos del próximo, y señaló que los temas claves serán la cobertura y la equidad, pero no se va a modificar la edad requerida para jubilarse.



OPCIONES COMPLEMENTARIAS



Sin embargo, el sistema de protección a la vejez "no es solo la pensión, sino que necesita dar mecanismos complementarios de ahorro", dijo ayer el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, quien señaló que ya están dando las discusiones sobre cómo las administradoras de pensiones y cesantías puedan generar instrumentos que les ayuden a las personas a cumplir las expectativas en distintas etapas de la vida.



“Los ciclos de vida de las personas son complejos y eso tiene que verse reflejado en el diseño de los productos de ahorro. Las AFP no deben invertir solamente para darle pensiones a las personas, sino para ayudarles a cumplir con sus expectativas en los distintos momentos de la vida, no solo a la hora de jubilarse", dijo Castaño.



En ese sentido, planteó la necesidad de que las entidades conozcan más cuáles son las dinámicas de ahorro de los usuarios y segmentar, "pues los jóvenes ahorran para el corto plazo, mientras que los adultos piensan más en tema de atención de imprevistos y en hacerle frente a la vejez".



Igualmente, señaló que es necesario comprender las expectativas que tienen las personas con el producto, entender cuáles son esas necesidades de las familias que compiten con el ahorro, así como reducir los costos de dichos instrumentos.



El superintendente recordó que varias encuestas dan cuenta de que las personas son conscientes de que son ellas mismas las responsables de que logren una buena pensión y que eso se logra ahorrando, lo cual se convierte en un punto de partida importante para el diseño de los productos.



Con una buena oferta de productos de ahorro (para apoyar la vivienda, educación, salud, imprevistos, etc.), se lograría atraer una parte importante del ahorro de las personas, que en la mayoría se concentra en efectivo o en instrumentos que no generan rentabilidad.



Castaño puntualizó que la idea es que estos instrumentos sean más flexibles de lo que son otros mecanismos que ya existen como las pensiones voluntarias, para poder vincular a más personas.



Precisamente, David Cuervo, Wealth Business Director en Mercer, dice que "lo importante es que se puedan ampliar los mecanismos para que el ahorro no sea un tema de los trabajadores formales que tienen algún excedente, sino que sea para todas las personas, reconocer que en los informales también hay capacidad de ahorro, aunque sea mínima, pero podría servir para que esa persona tenga protección, no solo en mejora de la pensión, sino en cualquier tipo de riesgo.



Mientras tanto, el presidente de la AFP Protección, Juan David Correa, considera que los fondos de pensiones son una plataforma perfecta para incentivar ese ahorro que se convierte en un apoyo en distintas etapas de la vida, pues en el largo plazo los rendimientos representan el 70% del capital ahorrado, sumado a que cada vez hay más alternativas voluntarias que se adaptan a la conveniencia de los usuarios. De hecho, esta AFP lleva varios años desarrollando productos de ahorro voluntario más allá del tema pensional bajo el lema 'la vida desde hoy.'



Sin embargo, Correa insistió en que todos los jugadores del mercado deben seguir trabajando en la educación financiera.



Por su parte, el presidente de Skandia, Santiago García, manifestó que "debemos trabajar para incorporar más elementos de la economía del comportamiento, con el fin de crear una verdadera cultura del ahorro a largo plazo como sociedad. Transformar nuestro lenguaje y la manera de comunicarnos para llegarles a esas nuevas generaciones, con el fin de que entiendan que el ahorro es una decisión que se debe tomar en los primeros años de vida productiva y que es un comportamiento que se debe mantener a lo largo de la vida, aún para personas de ingresos bajos".



MODERNIZACIÓN DE PENSIONES VOLUNTARIAS



Adicional a esto, un tema clave tiene que ver con el mecanismo existente de las pensiones voluntarias. Aunque es una alternativa que ofrece beneficios tributarios y que sirve además como incentivo para financiar vivienda, la realidad es que amerita una modernización.



De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo incluye un artículo que le da la facultad al Ministerio de Hacienda de actualizar el régimen de inversiones de dichos fondos -que es el mismo desde 1987- y hacer las reglamentaciones correspondientes.



Actualmente hay 930.000 afiliados a pensiones voluntarias, que en conjunto tienen ahorros por 21 billones de pesos en este mecanismo. "Estas cifras, si bien son alentadoras, nos señalan que todavía hay un espacio muy grande para seguir incentivándolo", dijo Santiago García, presidente de Skandia y del Consejo Directivo de Asofondos.



Luisa Gómez Rodríguez

Subeditora de Portafolio

Por invitación de Asofondos