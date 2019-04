Regulación de pagos digitales, prioridad de Colombia Fintech

Colombia Fintech, gremio que recoge a distintos tipos de empresas relacionadas con la prestación de servicios financieros soportados en tecnología, tiene entre sus ejes principales de trabajo la contribución para mejorar el ambiente regulatorio de esta industria.



Así lo explica Erick Rincón Cárdenas, presidente de la agremiación, quien considera que es clave que, entre otros temas, haya una política pública para las fintech.

Junto con las autoridades en distintos temas, “hemos trabajado en la definición de cuáles serían las normas, decretos, circulares y demás que deben crearse o modificarse”, explica el directivo.



Como este tipo de emprendimientos en Colombia presta una gran variedad de servicios (créditos, pagos, financiamiento colaborativo, gestión financiera, entre muchos otros), las necesidades son diferentes.



Por ejemplo, el ‘crowdfunding’ ya tiene regulación, pero hay otras actividades como los créditos digitales que no tienen supervisión financiera, por lo cual cada actividad es particular.



Por todo eso, una de las prioridades en materia regulatoria son los pagos digitales.

Tanto Rincón como otros jugadores, incluso de la industria financiera tradicional señalan que el sistema necesita mejoras y actuaciones claras de todos los actores en la cadena, pues esto se presta para ineficiencias que se traducen en altos costos, desincentivando los pagos electrónicos en momentos en que el país lucha contra el efectivo.



“Hemos hecho una tarea de acompañamiento con distintas autoridades para que comprendan las necesidades de esta industria”, explica Rincón, quien añade que la Unidad de Regulación Financiera ya tiene un proyecto de decreto quepermite hacer mejoras en las condiciones operacionales para modernizar al sistema de pagos, dándole así mayor transparencia.



En línea con todo esto, plantea además que “debemos orientar la discusión hacia la gradual eliminación del gravamen a movimientos financieros (4 por mil). Se deben eliminar los incentivos negativos que tiene el uso del efectivo en nuestra economía”, dijo.



Por otra parte, el presidente de Colombia Fintech señaló que están a la espera de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a la inclusión de este tipo de empresas, lo que incluye esquemas de licenciamiento flexible y otros requerimientos para este tipo de empresas.



Pero estos no son los únicos temas. Otros de los asuntos claves son trabajar en modificaciones al decreto de ‘crowdfunding’ para que empiece a desarrollarse este mercado, normas para open banking e identidad digital, así como temas con criptoactivos y blockchain.



De cualquier manera, Rincón hace un llamado “a que no haya una hiperregulación que contradiga la innovación. Estos temas tienen una sensibilidad muy grande pues son de interés público y es claro el afán de proteger al consumidor, pero esta actividad es una oportunidad enorme para la inclusión”, dice.



Estos fueron algunos de los temas discutidos durante la Asamblea de Colombia Fintech, que se realizó esta semana en Bogotá.