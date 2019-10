¿Remodela su casa? Asegúrese de contratar un arquitecto idóneo

Presuntas infracciones al código de ética de la arquitectura, es decir, por conductas que desconocen los deberes con la sociedad, la dignidad de su actividad y sus colegas y el respeto por sus clientes, son algunas de las razones por las cuales se adelantan 532 procesos disciplinarios contra profesionales que ejercen en el país.



(Lea: Precio de vivienda nueva sube, pero menos que en 2018)



Así lo revela un informe del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), en el cual agrega que de estos, 65 corresponden a quejas recibidas en el 2016; 112, a las que llegaron en el 2017; 237 del 2018 y 118 tramitadas en el primer semestre de este año.



(Lea: ‘La compra de vivienda usada debería respaldarse con subsidio’)

Según Julio César Báez Cardozo, presidente del Consejo, desde la creación de este órgano del Estado con el fin de fomentar, promover, controlar y vigilar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares, se han recibido más de 2.200 quejas por las presuntas infracciones al código de ética.



Bogotá lidera el listado de regiones con mayor número de procesos activos: 277, seguida por Cundinamarca, con 42; Santander, con 22; Boyacá, con 21, y Atlántico y Valle, con 18 cada uno.



En algunos casos las infracciones se presentan en grandes proyectos; sin embargo, también sucede en adecuaciones, remodelaciones o intervenciones de menor tamaño y cuantía. Aun así, en cualquiera de los casos el CPNAA tiene una lista de sugerencias para que los contratantes hagan la mejor elección y eviten problemas.



ESCOGIENDO EL ARQUITECTO



Lo primero que sugiere es asegurarse de que el arquitecto ejerce su profesión según la ley, es decir, que cuenta con la matrícula profesional que expide el Consejo. Vale recordar, además, que de acuerdo con la Ley 435 de 1998, este documento les permite acreditar su experiencia.



Para verificar esta información basta ingresar a https://cpnaa.gov.co/es/consulta_del_registro y, con el número de identificación del arquitecto, mirar si está en el registro del CPNAA. Lo segundo es averiguar si los profesionales han sido sancionados por infringir su código de ética. Para ello, hay que entrar a https://cpnaa.gov.co/es/profesionales_sancionados.



La tercera recomendación consiste en asegurarse de que el arquitecto que se va a contratar es una persona idónea para la labor o el servicio que le van a encomendar. Según Báez, “hay ciudadanos interesados en construir una casa, por ejemplo, mientras que otros solo quieren remodelarla o restaurarla. En ese sentido, el profesional debe contar con la experiencia para cada caso”, explicó.



La cuarta sugerencia es hacer el contrato por escrito desde el primer momento y con todas las especificaciones de la negociación (información sobre la obra, los valores y los plazos, entre otros datos de rigor). De esta forma, si en el futuro se presentan diferencias, el documento con lo pactado será un respaldo.



El Consejo también le recomienda al interesado acercarse a las curadurías urbanas o a las secretarías de planeación, según el caso, para conocer el alcance de la obra que realizará en la vivienda. “Estas son las entidades que estudian, tramitan y expiden licencias urbanísticas a petición de quienes desean adelantar los proyectos”, destacó la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA). Por su parte, como complemento a estas recomendaciones, el CPNAA recuerda cómo va la expedición de matrículas profesionales y certificados, entre otros.



MÁS INSCRITOS



Según el registro de la entidad, al pasado 30 de junio se habían expedido 75.767 matrículas y 4.207 certificados de inscripción profesional para técnicos y tecnólogos.

En este último grupo se incluyen delineantes de arquitectura e ingeniería, dibujantes arquitectónicos, diseñadores de interiores e interioristas, desarrolladores gráficos de proyectos de arquitectura e ingeniería.



Igualmente, hay una licencia temporal especial que se expide con el fin de que los arquitectos extranjeros se vinculen laboralmente en Colombia hasta por un año prorrogable por el mismo periodo, para ejercer las labores establecidas en la Ley 435 de 1998. Al 30 de junio del 2019, se habían tramitado 104 de estas licencias, de las cuales 3 se encuentran vigentes.



Es importante recordar que la entidad también tramita el certificado de vigencia profesional, que ratifica si un arquitecto o auxiliar cuenta con la matrícula profesional o con el certificado de inscripción profesional, según el caso, y si este ha sido sancionado por el CPNAA. A junio se habían expedido 166.911 certificados.



¿A quién puede sancionar el CPNAA?

​

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) tiene la potestad de adelantar procesos disciplinarios contra los arquitectos o profesionales que violen su código de ética, siempre y cuando cuenten con la matrícula profesional o con el certificado de inscripción profesional.



La entidad los sanciona con amonestación escrita, suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco años y la cancelación de estos documentos, según el caso. Hasta la fecha, van cerca de 200 sancionados y 5 en el primer semestre del año, 4 suspendidos y 1 amonestado. Además, culminaron 96 procesos.



Otros datos relevantes tienen que ver con las quejas más recurrentes, que el Consejo destaca a continuación:



- Irregularidades en trámites de licenciamiento urbano, primero porque no los adelantan según lo encomendado.



- Segundo: no atienden las observaciones del ente competente y hacen un trámite distinto a lo regulado por ley.



- Tercero: construyen violando lo que dice la licencia, firman y tramitan solicitudes sin ser autores o sin conocer la obra.



- Otras faltas están asociadas al diseño arquitectónico, como irregularidades en la ejecución de obras o sin permiso.



- Incluso, a veces las abandonan y no existe supervisión, usan materiales de mala calidad o se generan sobrecostos.



- Otras faltas: asumir compromisos que no les competen (de índole estructural) y no destinar la plata entregada para la obra.



- Copiar o alterar diseños, o sea desconocer derechos de autor, y manejar mal fondos que el cliente confiere cierran la lista.

Fuente: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA).





Gabriel Flórez G.

Coordinador editorial Vivienda