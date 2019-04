Seguridad social será descontada a independientes por derecha

Los trabajadores que tiene varios contratos y presentaban el mismo soporte de seguridad social a las empresas que los contratan no podrán seguir haciéndolo desde junio próximo, pues según una nueva norma que empieza a regir la cotización es sobre todo su ingreso.



(Lea: Siete de cada 10 puestos nuevos fueron para los migrantes de Venezuela)



Entrarán en un nuevo esquema que asegurará su aporte a la seguridad social con base en todos los ingresos que reciben. En ese mes empieza a regir la norma según la cual cada contratante le descontará por derecha la cotización al sistema de protección, que incluye pago a pensión, salud y riesgos laborales (ARL).



(Lea: La retención de aportes de los contratistas tomaría un año más)

Así está establecido en el decreto 1273 de 2018, que obliga al empleador a aplicar la retención sobre el 40 por ciento del valor del contrato pactado, para cubrir el 28,5 por ciento correspondiente a su seguridad social –12,5 por ciento a salud y 16 por ciento a pensión, que es lo básico–.



La medida ha sido calificada por algunos expertos como eficiente para el control de la evasión, ya que traería más recursos al sistema, pero desde la perspectiva de la directora de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), Gloria Inés Cortés, es más un tema de equidad y de beneficio para cada colombiano.



“Quien no aporta a la seguridad social se hace un mal a sí mismo. Cotizar es un beneficio, no una carga. Es mejor que no nos comamos toda la plata hoy y pensemos en el futuro. Lo que busca la UGPP es que los ciudadanos realmente cubran unos riesgos evidentes”, agrega.



Y explica que en salud puede que una persona joven no requiera tanto los servicios, pero no está exenta de necesitarlos alguna vez. Y con la pensión es igual, ya que nadie sabe cuándo dejará de tener ingresos por alguna circunstancia.



“Se arriesga a no poder garantizarle unos niveles adecuados de subsistencia a su familia. Está también el tema de la solidaridad con los que no tienen capacidad económica, lo que se financia con una parte de los aportes”, señala la funcionaria ante el frecuente reclamo de los que son requeridos por la UGPP.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción de Economía y Negocios

En Twitter: @marthamoralesm