Seis cosas que debe considerar antes de comprar vivienda

La decisión de comprar vivienda es muy importante. Lo primero siempre será definir cuáles son las necesidades de la familia y el presupuesto que tienen pensado destinar a dicha inversión. El CEO de Casa 360, Diego Torres sugiere tener en cuenta estas 6 recomendaciones.



1. Consultar y Verificar con el propietario del inmueble de su interés el estado del inmueble: Es importante validar que el predio este libre hipoteca, embargo afectaciones al patrimonio etc. En cuanto al estado físico del inmueble se debe verificar su antigüedad, las instalaciones en caso de que sea necesario realizar reparaciones, adecuaciones o remodelación. Hay que verificar que el inmueble se encuentre a paz y salvo por todo concepto (impuestos, servicios, administración etc.).



2. Evaluación de la forma de pago Capacidad económica: Es muy importante conocer los recursos con los cuales se planea realizar la compra. En caso de solicitar crédito, es indispensable conocer la capacidad de endeudamiento del solicitante.



3. Determine cuánto dinero tiene para la cuota inicial: esta equivale al 30 por ciento del valor del inmueble, sumando los ahorros individuales, cesantías, entre otros.



4. Gastos adicionales en que se incurren al momento de comprar inmueble: Cuando se compra un inmueble, ya sea con pago en efectivo o con financiación, siempre se deben asumir gastos adicionales como: Avalúo del inmueble, Estudio de títulos y elaboración de la minuta, Gastos Notariales, Derechos de beneficencia.



5. Ubicación del inmueble: Se debe analizar siempre entorno de la propiedad como los puntos de interés que podrían dar un valor adicional a la propiedad, la accesibilidad, el transporte de la zona, la seguridad del sector etc.



6. Busque pre aprobación de un crédito. Al buscar la aprobación de un banco, usted sabrá su calificación de crédito, el máximo monto financiero al que puede acceder en préstamo y la tasa de interés a la cual obtendría una hipoteca.