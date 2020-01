Señales de alerta que indican que tiene problemas con sus préstamos

Cuando se adquieren productos financieros es muy frecuente que por desconocimiento o falta de planeación se manejen inadecuadamente las alternativas que ofrecen los bancos. Por tal motivo es importante que tenga en cuenta estas señales que alertan cuando un crédito no está siendo bien llevado.



Si su problema está asociado al flujo de caja, es recomendable que refinancie las obligaciones, que, aunque a largo plazo le representan más costos por los intereses, a corto plazo son una alternativa para atender los problemas de flujo.

Según Fredy Pulga, experto en finanzas de la Universidad de La Sabana, hacer la suma para tener en el visor el valor de la deuda es fundamental durante todo el periodo que duren las obligaciones financieras. Esto permite que se presupuesten los gastos mensuales con base en los ingresos, e incluso dejando un porcentaje para el ahorro.



2. Para usted es normal que se atrase en el pago de las cuotas

Cuando por algún imprevisto se deja de pagar la cuota de productos como las tarjetas de crédito, las consecuencias no tienen mayores repercusiones. Sin embargo, si la situación es recurrente debe ser una señal de alarma, pues indica que su flujo de caja no está siendo suficiente para cubrir sus obligaciones y el crédito se está saliendo de su control.



3.Solo realiza pagos parciales de la deuda

Si usted no está cumpliendo con el pago mínimo de los productos que tiene a su cargo, esta es otra señal de que el control sobre su crédito se le está saliendo de las manos. Nuevamente, el experto recalca que el problema radica en el flujo de caja. En este sentido, es importante que usted haga una revisión de su situación y determine si los atrasos en los pagos, o los abonos parciales, corresponden a una situación permanente o temporal.



4. Continúa solicitando y aceptando tarjetas de crédito y otros productos financieros

Fredy Pulga resalta que es muy común que las personas soliciten tarjetas de crédito adicionales para generar avances que les ayuden a cubrir la obligación de la tarjeta que ya tenían a su cargo. En este sentido, el experto anota que el principal problema con las tarjetas de crédito es que tienen una flexibilidad que permite estar cambiando las tasas y las cuotas, lo que genera cargos futuros. Por tanto, la adquisición de estos productos debe realizarse con la suficiente responsabilidad, planificando muy bien su uso.



Recomendaciones

Lo más importante, según los expertos, es que antes de adquirir algún producto financiero se tenga claridad sobre los ingresos y los gastos para decidir si se puede asumir. Asimismo, si usted decide endeudarse, es recomendable que intente hacerlo por medio de créditos o productos controlados, es decir que tengan cuotas y tasas fijas.



