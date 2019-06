Tercera parte de los colombianos comienza tarde su vida crediticia

Archivo particular.

En Colombia, las personas de más de 40 años están iniciando a esa edad su historia crediticia. Así lo encontró un estudio de TransUnion en el que se analizó la dinámica de los consumidores que adquieren por primera vez una obligación de crédito.



De acuerdo con la firma, cada año más de 1,5 millones de consumidores obtienen su primer puntaje crediticio. De esta los jóvenes entre los 18 y 29 años representan el 42% de los consumidores nuevos y la población adulta de más de 40 años representa un 36%.

“Encontramos un porcentaje alto de personas que tienen más de 40 años que a esa edad empiezan a construir su historia crediticia. Esto se debe a la gran cantidad de gente que entra con microcrédito, ya que tienen una edad promedio mayor a los que arrancan con una tarjeta”, afirmó Virginia Olivella, gerente senior de investigación y consultoría TransUnion Colombia.



Al respecto, el estudio de TransUnion encontró que el 58% de los nuevos consumidores de crédito obtiene su primer puntaje crediticio gracias a un producto del sector real, principalmente a través de las empresas de telecomunicaciones, y el 42% lo hace con un producto del sector financiero.



“Más de la mitad de los consumidores obtiene su primer puntaje crediticio gracias a un producto del sector real, en especial por los contratos postpagos del sector de telecomunicaciones. Por otro lado, vemos que en el sector financiero el microcrédito bancariza al 15% de los consumidores que empiezan a construir su historial seguido de la tarjeta de crédito”, señaló Olivella.



La directiva también resaltó que el sector real y el microcrédito tienen un papel importante en la meta de inclusión financiera del país, ya que “les brinda hábitos de pago y hace que las personas sean más visibles en el sector financiero”.



Adicional a esto, se encontró que no existe una diferencia significativa en su comportamiento si el producto que les permitió obtener su primer puntaje fue uno del sector de telecomunicaciones o uno del sector financiero.



Frente al perfil de riesgo, el análisis de TransUnion encontró que más del 80% de los primeros puntajes de los consumidores nuevos al crédito está en la categoría Near prime, es decir riesgo Medio-Alto, y 12 meses después de vincularse con una obligación crediticia, el 34% de los consumidores mejoró su calificación.



“Aunque tienen puntajes crediticios más volátiles, tienen una mayor probabilidad de migrar a mejores niveles de riesgo. Esto da confianza a las entidades porque pueden abrir las puertas al crédito sabiendo que no empeorarán”, aseguró Olivella.