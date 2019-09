Firmas de ‘renting’ piden recuperar la red ferroviaria

Contrario a lo que pudiera pensarse, las compañías especializadas en prestar en servicio de renting para vehículos (camiones, buses, automóviles, pick up, SUV), están proponiendo recuperar la red de ferrocarriles del país, construir más vías y darle la oportunidad a la industria de ser más competitiva por el uso de ese medio.



“Nosotros también estamos en condiciones de ofrecer los trenes y los vagones en la modalidad de renting”, explica la directora de Asorenting, Patricia Vélez.



Incluso plantean que el sistema opere como TransMilenio en Bogotá, en el cual muchos empresarios de los buses antiguos son accionistas de compañías operadoras del Sitp y de la red de troncales de la capital.



Igualmente, las empresas de camiones, transporte y logística pueden invertir como accionistas de compañías de trenes. Ellos pueden ser operadores y no ser dueños de las máquinas, es decir, hacer un renting para los trenes.



“Estamos convencidos de que el mundo migra velozmente a compañías de oferentes logísticos, las empresas requieren sistemas eficientes que lleven sus productos hasta el cliente final y con precios competitivos, por ello ahora las firmas deben tener capacidad de mover las mercancías por camiones, trenes, barcos y redes de distribución”, explica Vélez.



Este planteamiento va más allá de ser una simple idea, pues el gremio viene trabajando con el Gobierno en el tema para avanzar en esa dirección.



La ejecutiva habla de la modalidad de renting y de cómo el servicio de entregar el vehículo que una persona o empresa necesita ha ganado espacio en el mercado, porque le garantiza al usuario una máquina en óptimas condiciones siempre; el servicio incluye las pólizas, los mantenimientos y la disponibilidad total siempre.



Todo esto con valores que lo hacen atractivo, pero sobretodo porque en el caso de las empresas les quita el peso de controlar, vigilar y mantener las flotas, pues es otra empresa la que hace ese trabajo y les garantiza -en flotas de carros-, vehículos de repuestos listos para ingresar cuando sea necesario.



“Un caso interesante es el que usa hoy Antioquia, que creó su propia compañía de renting y les presta el servicio a los municipios, de forma que no es necesario tener en cada cabecera un buldócer, sino contar con la capacidad de entregar esa máquina en el momento en que alguno lo requiera, con el precio de alquiler, para que cuando ya no lo necesite, lo devuelva, sin costos de mantenimiento, ni de almacenaje de máquinas”, apuntó.



Asimismo, la directora de Asorenting indicó que esa modalidad también funciona para el Gobierno Nacional y para todo lo que es movilidad, pues estas empresas tienen los expertos para recomendar las máquinas más adecuadas para cada negocio.



“Mire por ejemplo una compañía que requiere camionetas 4x4, pero no necesariamente que todas sean blindadas, que todas sean full equipo y que todas tengan vidrios oscuros.



Una vez se realiza el estudio se detecta que requiere solo una blindada; solo un porcentaje de 4x4, y que en principio ninguna debe ser full equipo. Así, la compañía redujo sustancialmente sus costos, sin que redujera la calidad de las máquinas; de hecho, por fuera todas son idénticas, el asunto que las diferencia es el equipamiento de cada una”, explicó la directiva.



“Una situación similar se puede manejar con el Gobierno, pues no todos los funcionarios requieren carros blindados, ni flotas para una sola persona”, anotó Asorenting.



En ese mismo sentido, avanzan en un diálogo con el sistema TransMilenio para que se permita que los operadores del sistema no sean 100% los dueños de las flotas, pues las firmas de renting se los pueden proveer sin tener problemas de avales bancarios como ha ocurrido en otras ocasiones.



“Hoy las compañías de renting están en condición de proveer los buses eléctricos que requieran las ciudades, con los estándares que se necesitan y un inventario listo para entrar a operar en caso de un desperfecto”, agrega Patricia Vélez.



Esto supondría un cambio en las licitaciones, pues ya no sería necesaria la propiedad, sino la garantía de tener operando en las rutas la flota asignada, con un número de buses suficiente.



EVENTO

​

De otra parte, Asorenting realizará el primer foro del tema en Colombia teniendo como premisa la necesidad de encontrar la mayor eficiencia en la contratación pública y privada, la influencia de las últimas tecnologías en el seguimiento y administración de flotas, y las tendencias globales del arrendamiento operativo de bienes.



“Esta es la oportunidad de establecer un diálogo entre los principales actores de la cadena de valor del renting en función de que el país no siga ajeno a la realidad global de los negocios, la cual ha demostrado que el desarrollo de las sociedades comprende que el costo de la propiedad de vehículos y maquinaria es excesivamente oneroso y, a cambio, se prefiere el arrendamiento operativo”, indicó la directora de Asorenting.



Ese gremio reúne a seis de las principales compañías que se dedican a este importante rubro de la economía y convoca, para el próximo dos de octubre al hotel Grand Hyatt de Bogotá, a las principales marcas de vehículos livianos y pesados que operan en el territorio nacional, a los representantes de maquinaria para obras civiles y a las más respetadas autoridades tributarias y fiscales a discutir el papel del renting en el futuro del desarrollo del país.