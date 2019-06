Fortaleza del dólar a nivel mundial podría terminar

La mejor racha del dólar en cuatro años puede haber casi terminado, en opinión de algunos inversionistas.



La moneda de reserva más grande del mundo está en camino a terminar una racha de cuatro meses, luego de que la Reserva Federal indicara que está abierta a reducir los costos crediticios por primera vez desde 2008.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, alentó a los pesimistas del dólar el miércoles, cuando señalo que podría producirse un alivio el próximo mes. "El dólar está en su última etapa", asegura Nader Naeimi , jefe de mercados dinámicos de AMP Capital Investors Ltd., en Sidney.



"Es costoso y la divergencia de crecimiento entre EE.UU. y el resto del mundo se esta cerrando". La última evaluación de la Fed ha validado las solicitudes de fondos globales como Western Asset Management Co. y Brandywine Global Investment Management LLC, que han estado apostando por un dólar más débil.



Sin duda, hay quienes ven el dólar resistiendo los recortes de tasas de la Fed, en la opinión de que hay pocas alternativas atractivas. Por ahora, los pesimistas van ganando: el índice Bloomberg dólar cayo a su nivel más bajo en alrededor de tres meses el jueves y ya ha bajado 0,5% en 2019.



Mientras tanto, el yen alcanzo su nivel más fuerte desde enero contra el dólar. El euro avanzó 0,6%, mientras que el yuan chino subió. La declaración de la Fed apoya la "debilidad del dólar en su totalidad", asegura Daisuke Karakama, economista jefe de mercado de Mizuho Bank Ltd. en Tokio.



"El impacto de la Fed se sentirá gradual y constantemente en los mercados de divisas". También existe la idea de que los bonos del Tesoro de EE.UU. encontraran muchos compradores, dado que la reserva de bonos de rendimiento negativo del mundo ha sobrepasado los US$12 billones.



Bloomberg