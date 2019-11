Funciones que puede aprovechar en su celular usando el ayudante de voz

Estos asistentes son uno de los desarrollos de inteligencia artificial (IA) más utilizados en el día a día para tareas que van desde lo funcional, como pedirle que le recuerde una cita médica o reconocer la melodía que suena en la radio, hasta lo entretenido, con juegos y respuestas divertidas a preguntas desafiantes.



Saber el clima que habrá mañana, hacer una búsqueda en internet o agregar un evento a su calendario, que suenan sencillas, tienen detrás un gran entendimiento del lenguaje humano. Según Google, su asistente puede entender más de 5.000 formas diferentes en las que alguien le pida que configure su alarma.



Aunque los asistentes son usados en altavoces inteligentes y otros dispositivos, le mostramos algunas funciones que puede aprovechar en sus teléfonos usando los tres más populares.



OYE, SIRI’



La apuesta inteligente de Apple llegó en 2011. Siri nació para versiones del sistema operativo iOS 5 en adelante y fue una de las razones por las que la compañía de la manzana se consolidó como un fabricante innovador al dar paso a los primeros teléfonos móviles capaces de hacer algo más que recibir llamadas, mensajes o almacenar contenido localmente.



Por años, Siri pareció estancarse, pero Apple se ha esforzado por recuperar el terreno. A diferencia de otros asistentes, Siri logra una traducción de voz a texto que entiende los signos de puntuación en varios idiomas. Por tanto, es bastante hábil para mandar mensajes por usted, sin necesidad de tocar su dispositivo. También tiene integración a los AirPods, para activar comandos con un toque o solo por voz.



Siri puede comunicarse en 21 idiomas y está presente en 36 países, es compatible con los productos de Apple, desde los iPad hasta los Apple TV 4K y HD.



Los usuarios de Siri en México, EE. UU. y Canadá pueden hacer reservas en restaurantes con ayuda de su asistente. Si bien algunas funciones no están aún disponibles en español en ciertos territorios, usted puede pedirle que llame a un contacto, lea sus últimos mensajes, reconozca la canción que está sonando, busque en sus fotos, encuentre rutas en mapas o estime cuánto puede tardar en llegar a un destino.



¿Qué más podría hacer? Calcular una operación matemática, traducir frases, encontrar otro dispositivo Apple, monitorear el desempeño de una acción en la bolsa, recomendar películas y buscar música o podcasts.



Es un avance que reconoce la competencia que enfrenta hoy y que manda al pasado los días en los que Siri parecía relegada a manejar el calendario y a responder a preguntas y groserías.



De hecho, una respuesta del asistente inteligente de Apple, en sus primeras versiones, inspiró el título de un reciente informe de la Unesco en el que la organización pide a los desarrolladores del mundo evitar los estereotipos de género en los asistentes virtuales. El informe, denominado ‘I’d Blush if I Could’ (‘Me sonrojaría si pudiera’), plantea que en el estado actual, estos sistemas, en su mayoría de voces femeninas, reproducen un imaginario de “servilismo” frente a la imagen femenina.



‘OK, GOOGLE’



El primer asistente por voz de este fabricante llegó a Android en 2016, a partir de la versión 5.0 del sistema operativo. Según Miguel Alva, gerente de marketing para Hispanoamérica de la firma de Mountain View, hace parte de los esfuerzos de la compañía por integrar sus desarrollos en IA a varios productos.



“Buscamos maneras de facilitar la vida de los usuarios y proveer herramientas que les ayuden. Con el foco en IA, surgió la idea de un asistente con el cual se interactuara de forma natural, sencilla y divertida”, cuenta.



La apuesta de Google, que está disponible en 30 idiomas y en más de 80 países, ha convocado a una nutrida comunidad de desarrolladores y fabricantes. Assistant habita en relojes inteligentes, televisores, altavoces, tabletas y teléfonos. Alva apunta que incluso puede usarse en el iPhone (eso sí, a través de apps como Home o Search).



“El ecosistema detrás del asistente suma a desarrolladores y fabricantes para no solo vivir en nuestros productos, sino agregar continuamente servicios y sumar experiencias que van desde pedir que abra tu serie favorita en Netflix y que el sistema recuerde en qué capítulo ibas, hasta ordenar comida desde tu casa y pedir ‘lo de siempre’”, explica.



Instrucciones para seguir recetas paso a paso, almacenar su lista de compras y recordarla más tarde; controlar sistemas sincronizados previamente, como luces inteligentes o calentadores, la lista de funciones crece a diario. Si lo desea, puede pedirle que le ayude a meditar o que reproduzca sonidos relajantes para ayudarle a dormir. Puede consultar cómo estará su agenda mañana para preparar citas y reuniones ya agendadas en el calendario y realizar modificaciones con una orden de voz.



Entender que un niño de 8 años habla de forma diferente a un adulto, y por ende, requiere respuestas más sencillas ha sido un proceso de años.



El desarrollo de áreas de la inteligencia artificial como el machine learning, el lenguaje natural o el procesamiento de imágenes, entre otras, son la clave para que los parlantes sean cada vez más eficientes.



‘HI, BIXBY’

Actores como Samsung están avanzando y buscan atraer a la comunidad de desarrolladores para competir codo a codo con los nombres de referencia del paisaje de los asistentes de voz. Bixby llegó a los teléfonos de la surcoreana a partir del Galaxy S8, en 2017 y el año pasado la firma habilitó un kit de herramientas para desarrolladores llamado Bixby Developer Studio.



Samsung define a Bixby como una plataforma abierta que evolucionará constantemente a medida que más desarrolladores creen y contribuyan con ‘cápsulas’ innovadoras. “Ni siquiera podemos imaginar lo que nos deparará el futuro. Pero nos emociona descubrirlo”, explica en un comunicado Danny Whang, ingeniero jefe del Grupo de Estrategia de IA de Samsung Electronics.



Aunque la adopción del sistema no ha sido masiva fuera de Corea del Sur y todavía muchos usuarios desconocen las funciones del asistente, Bixby es la punta de lanza de la surcoreana para integrar inteligencia artificial no solo a sus teléfonos, sino también a sus neveras Family Hub, a los televisores inteligentes y a su speaker, el Galaxy Home.



Según Carlos Vargas, gerente de mercadeo y comunicaciones integradas de Samsung Colombia, Bixby surge como respuesta a las necesidades de los usuarios: “La voz es la forma más orgánica como los humanos nos comunicamos. Hablar es lo más natural”, indica. Al igual que los demás asistentes, Bixby se enriquece de la interacción con los usuarios y va desarrollando su potencial de servicio a medida que aprende de sus preferencias y gustos.



Por el momento, Bixby opera con funciones comunes como calcular operaciones, programar recordatorios o buscar entre los contactos. Según Vargas, es “un amigo inteligente capaz de resolver situaciones y facilitar la interacción con la tecnología. Es un compañero ideal de viaje, habla 70 idiomas, conoce cosas de las ciudades y las distancias entre ellas”.





Linda Patiño Cárdenas

Redacción Tecnósfera

@linndaPC