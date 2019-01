Gobierno, a buscar $13 billones con más controles tributarios

No contenta con haber superado la meta de recaudo el año pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) buscará recoger $12,6 billones más durante el 2019.



Así lo confirmó esta entidad, que detalló que el objetivo máximo de recolección para este año asciende a $157 billones, cifra en la que están incluidos unos $7 billones, que provendrán de los resultados de la ley de financiamiento y otros $13 billones por cuenta de acciones de fiscalización y control.

LEY DE FINANCIAMIENTO



Por el lado de la reforma fiscal, que entró en vigencia el pasado 1.° de enero, las cuentas parecen cuadrar, ya que este año aún no se sentirá la reducción de los impuestos a las empresas.



En plata blanca, y según cuentas del centro de estudios Anif, las empresas le aportarán de más al fisco cerca de $1 billón este año; los hogares, por su parte, pondrán $3 billones, y, en general, todos los colombianos pagarán otros $3 billones adicionales, por cuenta del nuevo impuesto al consumo para la venta de inmuebles y del IVA plurifásico para cervezas y gaseosas, que de hecho, ya generó su primer coletazo en el sector privado.



Asimismo –y a diferencia de lo proyectado por la Dian– Anif calculó que por mejor gestión tributaria y normalización de activos (amnistía), el Estado recibiría máximo $1 billón más. De hecho, el centro de estudios aseguró que, si bien es positivo haberle entregado facultades especiales a la administración Duque para modernizar la Dian, “ello no dará frutos sino hacia el mediano plazo (unos 3 a 4 años)”.



En esto coincidió Horacio Ayala, exdirector de la Dian, quien añadió: “No veo tan fácil que se logre la meta, en la medida que depende de cambios de legislación, que siempre previenen a la gente y esto puede generar menores pagos. La cifra quizá podría lograrse, si es que la Dian hace un grandísimo esfuerzo por recuperar cartera ya existente”.



Y agregó que las nuevas herramientas que se le darán a la entidad tributaria requerirán de más de un año para mostrar sus verdaderos efectos, sobre todo porque será necesario “conseguir la gente, que no es tan fácil, entrenarla y enseñarles los programas y la tecnología, que, de paso, hay que decir que debe ser mejorada completamente cuanto antes”.



FISCALIZACIÓN



Por el otro lado, el de la fiscalización, la Dian aseguró que más del 8% que se va a recaudar será por controles y fiscalización, es decir, por perseguir deudores y cobrarles los impuestos que no han pagado, tal y como mes a mes lo reporta a los medios.



Sin embargo, más allá de una cifra de meta u otra, el también exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, indicó que la primera tarea por hacer “es que el Gobierno defina taxativamente qué es fiscalización y sean transparentes con las personas sobre qué rubros entran allí”.



Esto, debido a que, según su experiencia, muchos de los recursos que se meten en dicha bolsa incluyen correcciones de declaraciones o ingresos que le entran a la Dian por fallos a su favor, por parte del Consejo de Estado, “que en realidad no son logros, sino obligaciones”.



“Luego de tener claro qué es fiscalización y cómo se mide, la entidad debería mostrar los resultados sector por sector y decir de cuánto fueron los aumentos de recaudos de cada uno, y cuánto correspondió a inflación o crecimiento de la economía, de tal modo que sepamos cuál fue la fiscalización real”, explicó Ortega.



Como lo anterior podría no suceder, Anif concluyó que “en el mejor de los casos cabría esperar una mejoría de eficiencia en el recaudo de 0,5% del PIB (unos $5 billones) hacia el 2022, si todo lo anterior se hace de forma diligente. Sin embargo, no debe esperarse el 1,5% del PIB ($15 billones), que había vendido la administración Santos al FMI para el período anterior, lo cual nunca superó el 0,1% del PIB”.



RECAUDO HISTÓRICO



La meta de recaudar $157 billones este año mantendría la tendencia del país de aumentar sus ingresos tributarios cada año. En esta ocasión, la recolección de dineros por parte de los contribuyentes crecería 10,7% frente a la meta proyectada para el año pasado, y sería 8,7% superior a lo realmente recaudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.



En febrero, la entidad presentará el plan que implementará para lograr dicha meta, al igual que las estrategias que llevará a cabo para ser más eficiente.