No sabemos las causas ni qué hacer para disminuir desempleo: Gobierno

Este viernes se realizó la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que se determinó mantener inalterada la tasa de interés en 4,25%, decisión que no sorprendió a los expertos y a la opinión pública.



Sin embargo, lo que sí llamó la atención tras la reunión fue la declaración del propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de que el Gobierno Nacional no tiene certeza de las causas del desempleo y de las medidas apropiadas para corregirlo.



Carrasquilla fue enfático al decir que esto tiene prendidas las alertas en el Gobierno y el Banco de la República y que están trabajando en encontrar las causas de esta situación.



“La preocupación es enorme. Los números son muy regulares en el mercado laboral y hemos visto con mucha alerta cómo está bajando la tasa global de participación, es decir, hay menos personas buscando trabajo o trabajando de las que había hace un año, y no obstante, la tasa tiene números malos”, añadió.



Según Carrasquilla, aún no saben “qué sucede en este frente, ni cuáles son las mejores medidas para corregirlo”.



Frente a la posibilidad de que el alto flujo de migrantes venezolanos sea la razón principal de los altos niveles de desempleo en Colombia, el gerente del Banco de la República, Juan José Echeverría, señaló que esto no es "concluyente", es decir que no puede considerarse como el único motivo.



De acuerdo con Carrasquilla, se trataría más de una suma de factores, en los cuales están trabajando para identificar y encontrar medidas para alivianar este tema.





