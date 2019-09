Gobierno se endeudaría en $19 billones más el próximo año

Colombia aumentará el endeudamiento previsto para el 2020 en busca de asegurar la financiación del presupuesto de gastos de ese año, al que le faltan unos 8 billones de pesos.



(Lea: Ya hay 20 iniciativas de cambio para el Presupuesto del 2020)



Así lo aseguró ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien detalló que el Gobierno emitirá deuda por un total de 47,6 billones de pesos, de los cuales 37,1 billones de pesos provendrán de colocaciones de títulos internos TES y 10,5 billones de pesos se levantarán en el exterior vía emisión de bonos y créditos con la banca multilateral.



(Lea: ¿Gobierno pagaría más gasto diario con deuda pública?)

“El Gobierno tiene completamente financiados los 271,7 billones de pesos que contempla el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020”, dijo Carrasquilla citado en un comunicado.



(Lea: Ponentes no ven cómo se va a financiar el presupuesto 2020)



Previamente, el funcionario dijo a congresistas durante un debate que el país contratará nuevo endeudamiento por 19,2 billones de pesos, lo cual ratificó en el comunicado de prensa, en el que calificó este monto como “nueva deuda que se emitirá para el financiamiento del déficit esperado para la vigencia 2020”.



Adicionalmente, Carrasquilla mencionó que el Gobierno va a “recontratar” deuda interna y externa que vencen el próximo año por 28,4 billones de pesos.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, publicado el pasado 13 de junio, Colombia tiene una meta de emisión de deuda pública interna vía títulos TES por 30,1 billones de pesos y de bonos externos por 1.750 millones de dólares.



A finales de julio, Carrasquilla advirtió que el Gobierno requiere levantar unos 8 billones de pesos para completar la financiación del presupuesto de gastos del próximo año y dijo que dentro de las posibilidades para conseguir el dinero está la enajenación de algunas participaciones en compañías estatales.



No obstante, en los escenarios de financiación presentados no están, en detalle, desde qué privatizaciones llegarían los recursos, ni tampoco si la nueva deuda que se va a emitir –que corresponde a unos dos puntos del PIB colombianos– podría reemplazar los recursos que se adquirirían por la venta de activos.