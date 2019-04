Ajuste a sistema pensional se llevará al Congreso este año

Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, los debates para diseñar un 'Acuerdo para la protección a la vejez', como denomina la propuesta de ajuste se darán con académicos, gremios, sindicatos y todos los grupos de interés, para que presenten sus propuestas. Todos los documentos que salgan de allí serán de conocimiento público.



"Debe ser una reforma que garantice un ingreso digno para la vejez, aumentar la cobertura y que el sistema sea más equitativo. Vamos a llevar al Congeso una propuesta que sea atractiva y suficiente", dijo el Minhacienda durante el 12ª Congreso de Asofondos en Cartagena.



Según Carrasquilla, la discusión no debe girar en torno al 20% de la poblaciòn que logró acceder a una jubilación, sino que debe estar enfocada en quienes llegan a la edad de pensionarse y no ahorraron, o simplemente lo que aportaron no les alcanza.



En ese sentido, plantea que para aquellas personas que no hicieron ningún tipo de ahorro se fortalezca el programa Colombia Mayor, para que pase de 1,5 millones de atendidos a 2,5 millones de personas. Además, se busca ampliar el monto que les transfiere el Estado cada mes, a 116.000 pesos, frente a 75.000 pesos hoy.



Por otro lado, para quienes lograron ahorrar algo de dinero y que no les alcanza para obtener una mesada de al menos un salario mínimo y por ello tienen derecho a una devolución, se busca profundizar el programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), para que reciban un pequeño ingreso cada mes a partir de ese ahorro más un subsidio de 20% otorgado por el Estado.