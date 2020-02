Imagen del presidente cae, mientras alcaldes inician con pie derecho

Archivo particular

Con cifras alentadoras sobre el apoyo de la ciudadanía a sus gestiones, los alcaldes de las principales ciudades del país arrancaron sus mandatos con pie derecho.

Así lo reveló la encuesta bimensual de Invamer, la cual entrevistó a 1.200 ciudadanos entre el 14 y el 22 de febrero.



La medición se conoció a dos meses de que los mandatarios locales comenzaran sus periodos, los cuales esperan concluir en diciembre de 2024.



Usualmente, los nuevos alcaldes comienzan sus administraciones con altas cifras de favorabilidad y de respaldo por parte de la ciudadanía, las cuales, normalmente, van cayendo en la medida en que tienen que tomar decisiones que no son tan populares para la gente.



De acuerdo con las cifras, el alcalde que más apoyo a su gestión tiene es el de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a quien respalda el 79 por ciento de los encuestados. El 13 por ciento manifestó su desaprobación a lo hecho por Pumarejo hasta ahora.



A él le sigue Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien alcanzó un 67 por ciento de respaldo a sus dos primeros meses de trabajo. Un 22 por ciento no aprueba la gestión de López.



Luego de ellos está el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a quien aprueban el 62 por ciento de los encuestados y desaprueban el 29 por ciento.



Posteriormente se ubica el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien comenzó su periodo con el 61 por ciento de aprobación de los bumangueses y el 20 por ciento de desaprobación a su gestión.



Y después de ubicó el de Medellín, Daniel Quintero, cuya gestión del primer bimestre fue aprobada por el 55 por ciento de los encuestados y desaprobada por el 29 por ciento.



En cuanto al optimismo en estas ciudades, el más alto se registró en Barranquilla, con un 74 por ciento de entrevistados que cree que las cosas están mejorando. A esta cifra se opone el 19 por ciento que cree que las cosas están empeorando.



Le siguen Medellín, con 46 por ciento; Bucaramanga, con 39 por ciento, y Bogotá y Cali con 30 por ciento cada una.



A nivel nacional, el optimismo subió un 5 por ciento y pasó de 11 por ciento en diciembre de 2019 a un 16 por ciento en febrero de 2020. Entre tanto, el porcentaje de quienes creen que las cosas están empeorando bajó de 79 por ciento en diciembre de 2019 y 73 por ciento en febrero de 2020.



La aprobación a la forma como el presidente Iván Duque está desempeñando su labor bajó un punto entre la medición de diciembre de 2019 y la de febrero de 2020 y pasó de 24 a 23 por ciento.



Quienes desaprueban su labor pasaron en el mismo periodo de 70 a 71 por ciento.

Uno de los hechos llamativos de la encuesta de Invamer fue la percepción de los ciudadanos sobre las movilizaciones sociales y el papel del Esmad en estas marchas.



Según las cifras, el 67 por ciento de los encuestados está de acuerdo con el escuadrón antidisturbios Esmad “intervenga cuando hay manifestaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos”, mientras que un 31 por ciento está en desacuerdo con esta decisión.



Igualmente, el 80 por ciento de los encuestados está de acuerdo con esta fuerza “intervenga en defensa propia cuando sean atacados por los manifestantes” y un 19 por ciento manifestó su desacuerdo.



SÍ A MARCHAS PACÍFICAS



En este tema de las movilizaciones sociales, la encuesta también reveló que el 67 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que se realicen manifestaciones o protestas pacíficas, mientras que un 33 por ciento está en desacuerdo.



Este porcentaje lo refuerza el de quienes respaldan que los manifestantes se reúnan en sitios públicos y protesten de manera pacífica, el cual fue de 95 por ciento contra un 5 por ciento que no comparte esta posibilidad.



Sin embargo, el 75 por ciento de los entrevistados manifestó su desacuerdo con que los manifestantes cierren vías y un 25 por ciento se mostró favorable a esta opción.



El otro tema llamativo de esta encuesta fue la opinión de los ciudadanos sobre la migración venezolana y su manejo en el país. Según la medición, el 84 por ciento cree que este aspecto está empeorando y el 8 por ciento cree que está mejorando.



FICHA TÉCNICA



