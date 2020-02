“Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”, Alicia Arango

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien fue escogida por el presidente Iván Duque para que asuma las riendas de la cartera del Interior se refirió a la reforma pensional que adelanta el Gobierno y que ella prefiere llamar “reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”.



En entrevista con Caracol Noticias, Arango aseguró que para que más personas coticen y aseguren así una pensión “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”.



Asegura que aunque el tema es muy polémico, el mundo está cambiando y no da espera, y por lo tanto el país debe contratar bajo figuras de teletrabajo, contrato por días, contrato por horas, entre otros.



"Tú no necesitas a un ingeniero de sistemas todo el día en tu oficina, sino dos horas", señaló Arango en un aparte de la conversación.



Dice que de todas formas, esta propuesta tiene que ser llevada a una mesa de concertación con los distintos actores. Las centrales obreras, por su parte, consideran que esta iniciativa es una degradación del trabajo y de los avances en materia laboral.



La ministra asegura que en Colombia apenas tres millones de personas se pensionan, pese a que hay 23 millones de trabajadores.



Este fenómeno, advierte Arango, ocurre por tres razones: los colombianos no alcanzan el número de semanas o se les pasa la edad: alta informalidad o porque ganan menos del salario mínimo. Además, advierte que el 75% de los pensionados ganan menos de dos salarios mínimos.



Por su parte, aseguró que “no se va a acabar el régimen de prima media” (Colpensiones) y que el Gobierno pretende hacer una especie de pirámide donde en la parte de arriba esté el sector más desprotegido, hoy parcialmente cobijado por la estrategia de Colombia mayor. Con ello, se buscaría aumentar el subsidio de $80.000 (que actualmente reciben) a $100.000 a esta población.



“En Colombia pasa un tema muy grave y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio. (...) Es absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan, el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre”, dijo la actual ministra del Interior.



Según Arango, en cualquier caso se respetarían los pactos colectivos y los cambios no incluirían un aumento en la edad de pensión, ni un aumento en las cotizaciones.



La reforma se presentaría en la próxima legislatura, que arranca en julio y el periodo de transición sería de "mínimo ocho años", es decir, no tocaría a los hombres que hoy tienen 54 años o más y a las mujeres mayores de 49.