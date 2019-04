Congresistas de EE.UU. se reunieron con Duque para hablar del TLC

El presidente Iván Duque valoró este viernes en Cartagena el apoyo que un grupo de siete congresistas de Estados Unidos hizo al Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre los dos países desde mayo de 2012.



"Hablamos del Tratado de Libre Comercio, de cómo ustedes quieren seguir apoyando a Colombia para que ese tratado le abra oportunidades y sea un vehículo para transformar regiones que han sido golpeadas por la violencia", afirmó el mandatario al término de una reunión con los parlamentarios estadounidenses.



(Colombia duplicó sus acuerdos comerciales en los últimos ocho años).

Duque se reunió con los congresistas demócratas Albio Sires, Gregory Meeks, Ted Deutch y Norma Torres, así como con los republicanos Tom Graves y Ted Yoho y la representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González.



El jefe de Estado colombiano valoró además que el TLC puede generar "cadenas productivas" en las regiones y les puede abrir a los productos del país andino mercados "para hacer esa transformación social".



"Que al mismo tiempo sea una oportunidad para la inversión norteamericana en nuestro país y para la inversión colombiana en los Estados Unidos", añadió Duque.



Según un estudio divulgado en mayo pasado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el 62,3 % de los exportadores colombianos ve de forma positiva el TLC con Estados Unidos, mientras que un 30,4 % considera que su efecto ha sido "irrelevante".



El informe señala que los importadores que consideran provechoso el TLC son el 64,1 %, mientras que los que lo ven irrelevante son el 28,1 %.



La Cámara agregó que los sectores con más oportunidades de crecimiento gracias al tratado son el agropecuario, la hostelería y el turismo, así como el sector de la informática y las tecnologías.



(‘Exportadores no le han sacado provecho al TLC con EE. UU.’).



Por otra parte, Duque y los congresistas también conversaron sobre la migración venezolana, para la cual, según el representante Sires, Colombia ha hecho "un esfuerzo que no se ve en el resto del mundo".



"Yo nunca he visto una crisis como esa y cómo personas caminan horas para llegar a Colombia para que le den un plato, para traer a sus hijos para que los vacunen, para que le den ayuda en el hospital, usted no ve eso en muchas partes del mundo", apostilló el congresista.



Según cifras de la ONU, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros organismos internacionales, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo supera los tres millones de personas, y al menos 1,2 millones de ellos están en Colombia.



Sobre la lucha contra el narcotráfico, Sires destacó el trabajo del Gobierno de Duque para "erradicar ese crecimiento de coca en este país".



"Yo y mis colegas estamos muy agradecidos de los pasos que ha dado el presidente firmemente para combatir ese crecimiento que él heredó en Colombia", aseveró.



Un informe de la Casa Blanca divulgado a mediados del año pasado, en 2017, cuando el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos (2010-2018), señaló que el área sembrada de coca en el país alcanzó un récord de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura subió hasta las 921 toneladas métricas.



EFE