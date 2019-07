Contradictorias cifras del Gobierno en erradicación de narcocultivos

Entre el 7 marzo y el 13 junio de 2019, el presidente colombiano, Iván Duque, ha asegurado en al menos cinco ocasiones que más de 80.000 hectáreas de cultivos de coca han sido erradicadas durante su gobierno. De ser así, la cifra representaría el mayor éxito en la eliminación manual - sin fumigaciones aéreas - de cultivos ilegales en la historia de Colombia, el mayor proveedor mundial de cocaína, así como de su materia prima.



Lea: (Gobierno Duque frena la expansión cocalera)

Sin embargo, esos números no concuerdan con las estadísticas del propio gobierno. Datos del Ministerio de defensa indican que los cultivos son erradicados a un paso mucho más lento del que Duque ha sostenido públicamente.



Lea: (Gobierno colombiano espera volver a fumigar con glifosato)



¿QUÉ SE SABE?



Durante 2019, Duque ha destacado los logros de su gobierno en la erradicación forzosa de la hoja de coca. El mandatario asumió el 7 de agosto de 2018 con la promesa de combatir frontalmente el narcotráfico.



Lea: ('Nosotros rendimos cuentas a los colombianos', Duque)



Entre 2016 y 2017 Colombia alcanzó un récord mundial en área sembrada de hoja de coca: 171.000 hectáreas, según un informe de Naciones Unidas. Estados Unidos, principal destino de la cocaína, ha exigido a Duque mayores resultados en este frente.



Según Duque, solo en los primeros cuatros meses de su gestión, 60.000 hectáreas fueron eliminadas y el total ascendió a 80.000 para la primera semana de marzo de 2019. Sin embargo, el reporte del Ministerio de Defensa enviado a la AFP no sólo no da cuenta de las 80.000 hectáreas mencionadas por Duque, sino que según éste, la cifra de 60.000 hectáreas erradicadas se alcanzó el 1 de mayo de 2019, es decir, cinco meses después de lo que aseguró el presidente.



¿QUÉ SE VERIFICÓ?



El 13 de febrero de 2019, Duque aseguró durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "60.000 hectáreas" de hoja de coca habían sido erradicadas en sus primeros cuatro meses de gobierno.



Al solicitar información al Ministerio de Defensa, responsable del programa de erradicación forzosa, el equipo de verificación de la AFP recibió datos diferentes. Según el ministerio, en los primeros cinco meses de la admnistración Duque - del 7 de agosto al 31 de diciembre de 2018 - se erradicaron 30.435 hectáreas de coca, lo que equivale a 6.087 hectáreas por mes. Es decir que la cifra está lejos de las algo más de 15.000 hectáreas de coca por mes que implican lo dicho por Duque en el encuentro con Trump.



Aunque oficialmente se manejan como estadísticas distintas, a las 30.435 hectáreas erradicadas de manera forzosa podrían sumarse las 8.549 eliminadas voluntariamente dentro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) entre agosto y diciembre de 2018. En ese caso, el total sería de 38.984 hectáreas de coca eliminadas durante los primeros cinco meses de gobierno, es decir 21.016 menos que las 60.000 citadas por el mandatario en Washington.



El 7 de marzo de 2019, Duque solicitó a la Corte Constitucional de Colombia la modificación de la sentencia de 2015 que suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato. En su intervención ante el tribunal afirmó: "Hemos erradicado en lo que va corrido de nuestro gobierno más de 80.000 hectáreas" de coca. Esta última cifra supondría una erradicación manual de 11.428 hectáreas mensuales durante los primeros siete meses de su mandato, un récord histórico para Colombia.



Sin embargo, el dato otra vez no coincide con los reportes de su administración: la cartera de Defensa indica que entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de mayo de 2019 fueron erradicadas de manera forzosa 61.737 hectáreas.



Es decir que, siete semanas después de la intervención presidencial ante los magistrados, el ministerio reportaba una cantidad de hectáreas erradicadas muy inferior a la citada por Duque en esa ocasión: 61.737 contra 80.000. Esta última cifra fue reiterada por el presidente en el menos otras tres intervenciones públicas: el 7 de junio durante una ceremonia con la cúpula militar; el 11 de junio en una alocución y dos días después, en una ceremonia de la policía.



Un balance aún más abultado fue presentado por el jefe de Estado el 30 de mayo de 2019 en una reunión con empresarios, en la que aseguró haber erradicado "más de 90.000 hectáreas" de coca.



El 17 de junio, cinco días después de que un libretista colombiano de televisión cuestionara en Twitter sus cifras, Duque afirmó haber erradicado "más de 60.000 hectáreas" de coca durante un viaje oficial a Londres. Aunque este dato supone 20.000 hectáreas menos que la cifra anunciada por él mismo cuatro días antes, por primera vez en lo corrido de 2019 el número coincidía con los reportes de su propio gobierno. Al ser consultada por AFP Factual acerca de estas inconsistencias, la oficina de prensa del gobierno evitó pronunciarse.



¿QUÉ SE PUEDE CONCLUIR?



Las cifras sobre erradicación manual de narcocultivos aportadas por el Ministerio de Defensa contradicen las que suministró este año el presidente Iván Duque en varias ocasiones. Los datos del gobierno indican que los cultivos son erradicados a un paso mucho más lento que el señalado por el mandatario ante su homólogo estadounidense en febrero; un alto tribunal colombiano en marzo y otras cuatro intervenciones públicas en lo corrido de 2019.