Coronavirus, el primer reto del nuevo ministro de Salud

En el Salón de los Gobelinos de la Casa de Nariño y ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión como nuevo ministro de Salud y Protección Social el médico y máster en Economía de la Universidad Javeriana, Fernando Ruiz Gómez.



Antes de llegar a esta cartera como Ministro, se desempeñó como director científico del proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer.



También fue consultor del sector salud para el Banco Mundial. Dirigió el proyecto y la puesta en marcha del primer Centro Integral para la atención del Cáncer en Latinoamérica y además fue director del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex) de la Universidad Javeriana.



“Tiene una trayectoria en la formación médica, pero se ha especializado en la salud pública, así lo hizo en la Universidad de Harvard y en su doctorado en México, y desde hace varios años usted ha hecho estudios muy rigurosos sobre cómo profundizar la cobertura en la calidad de nuestro país. Ha estado en centros de investigación que sobre esas materias lo han acreditado. Su paso por la Universidad Javeriana le ha merecido inmensos reconocimientos y creo que esa trayectoria al servicio de nuestro país la recibimos con profundo agrado”, destacó el presidente Duque durante el acto.



Ruiz es máster en Salud Pública / Salud Ocupacional de la Harvard School of Public Healt, en Boston, y doctor en Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud Pública de México. En su trayectoria profesional se destaca el cargo que ocupó como Viceministro de Salud Pública durante el periodo 2013- 2016.



Dentro de los grandes retos mencionados por el primer mandatario de los colombianos para la cartera de salud destacó que este año “se acelere al máximo el Acuerdo de Punto Final para que podamos saldar deudas históricas acumuladas con la red hospitalaria a través de la ADRES y que eso nos permita oxigenar el sistema, pero al mismo tiempo hacer efectivo el principio de no repetición bajo la premisa de los techos de recobro, política que ya está en ejecución, pero que usted va a materializar”.



La depuración del sistema es otro de los retos mencionados por Duque, así como avanzar en la siguiente etapa de la historia clínica electrónica y digital —y así ahondar en la telesalud— “permitiendo que en distintos lugares del país se puedan hacer diagnósticos con precisión sin tener que rehacer los exámenes cuando un ciudadano se mueve de un territorio a otro”.



“Y tendrá usted también la responsabilidad de avanzar en el pacto por la transparencia en la gerencia de los hospitales públicos del país que lo firmamos hace días con los gobernadores. En este hicimos hincapié en que la gerencia de los hospitales tiene que estar en cabeza de personas idóneas y al servicio del ciudadano y no del clientelismo ni de la politiquería”, manifestó el presidente.



El propósito final, destacó Duque, es el de acercar la medicina y la atención al ciudadano. “Que podamos darle vida al concepto de un médico que esté cerca del ciudadano, de un médico que pueda dar el camino a la atención rápida”.



Señalándolo como un reto inminente que hoy el mundo está viendo, el mandatario hizo referencia al coronavirus COVID-19.



“Nuestra responsabilidad es atender al ciudadano, pero también dar una información a tiempo y verificada en cabeza del Ministerio, de tal manera que se prevengan situaciones de noticias falsas o de pánico. Entendemos que este tema apremia y requiere lo mejor de nosotros”.



“Hoy tenemos que trabajar articuladamente y entender que los riesgos en el mundo existen, pero que debemos tener claro que las medidas de contención, detección y reacción son confiables en la medida que mantengamos esa certeza en los puntos de información y los controles de la cadena”, agregó Duque Márquez.