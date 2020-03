Estos son los detalles del simulacro de aislamiento en Bogotá

A partir de este viernes 20 de marzo y hasta el lunes 23 de marzo habrá en Bogotá un simulacro de aislamiento contra el coronavirus. Esto se hace para entender y organizar mejor a la capital en una eventual medida más estricta: una cuarentena, o un toque de queda, por ejemplo.

"Vamos a hacer como si más adelante llegáramos a tener la necesidad de quedarnos en casa por cuidado generalizado", explicó Claudia López este martes, cuando anunció la estretagia, que llamó "un ejercicio de experimentación y cultura ciudadana colectivo".



Ya se han dado algunos lineamientos del simulacro, pero lo cierto es que quedan bastantes dudas sobre la mesa. Y, a pesar de que el Distrito ha respondido algunas de las preguntas, no se tendrá la totalidad de la información hasta la firma del decreto, que se discutirá y complementará entre este miércoles y jueves a partir de las sugerencias ciudadanas.



Es decir que, por el momento, solo hay un borrador de decreto que se colgará en las próximas horas en la página web de la Alcaldía.





Vale aclarar que algunas de las ideas en mención están sujetas a cambios de acuerdo a la participación ciudadana. La alcaldesa Claudia López, este miércoles, anunció nuevos datos de la medida.



“No es este un puente de vacaciones, no es paseo, es cuidado. La gente tendrá que quedarse en donde esté, en su lugar de residencia”, declaró la alcaldesa.



¿Para qué?



La alcaldesa de Bogotá aseguró que este simulacro permitiría entender "la logística de un aislamiento" aunque, en este momento, el contagio no esté a nivel de alta emergencia.

Aseguró que permitiría saber quiénes cumplen y quiénes no y por qué estos últimos incumplen.



¿Es voluntario u obligatorio?



El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró este miércoles que la medida sería de carácter obligatorio. Aunque permitiría que la gente haga actividades como:



-Asistencia a centros de salud.



-Abastecimiento básico de alimentos (en este caso se recomienda que lo haga una sola persona por núcleo familiar). “No es que vayamos a hacer mercado en familia. Solo podrá salir una persona a buscar estrictamente lo necesario si no pudieron salir antes”, declaró la alcaldesa. Y se confirmó que establecimientos comerciales y grandes superficies abrirán sus puertas.



¿Quiénes tienen excepción?



De acuerdo al borrador de decreto, están exceptuados de la restricción las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades:



1. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de

primera necesidad. Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente

una sola persona por núcleo familiar.



2. Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de

los servicios públicos y privados de salud.



3. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, menores, dependientes,

enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente

vulnerables.



4. Orden público, seguridad general y atención sanitaria.



¿Es permanente o temporal?



Es un simulacro, es decir, es temporal y aplicará del viernes 20 al lunes 23 de marzo. Se trata de una preparación cuando, eventualmente, se dé orden de un aislamiento definitivo.



¿De qué hora a qué hora exactamente?



Comienza este viernes a las 00:00 a.m. y termina el lunes festivo a medianoche.



¿Qué pasa si me encuentran fuera de casa?



La Alcaldesa de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca confirmaron que habría sanciones.



"No son sanciones pedagógicas, son sanciones de verdad. Se exponen a sanciones que van desde amonestaciones, pasando por sanciones económicas hasta cárcel", declaró la alcaldesa.



Por su parte, el Gobernador precisó que se acogerían al Código de Policía.



¿Y si soy comerciante o médico qué hago?



La Alcaldía entiende que aquellos que trabajen en establecimientos comerciales de carácter esencial (como venta de víveres o medicamentos) o que presten servicios de salud deben desplazarse.



Por tanto se permitirá la aperen cuanto son actividades esenciales para la ciudad. El ejercicio documentará este comportamiento para actuar cuando el aislamiento o cuarentena sea una orden definitiva.



¿Y si tengo un procedimiento médico esos días?



La Alcaldesa de Bogotá, en el anuncio del martes, aseguró que se diseñaría un protocolo para reprogramar 'procedimientos electivos', es decir que no son indispensables.



Esto se confirmará al momento de expedir el decreto.



¿Habrá ciclovía?



No. Se restringirá la ciclovía recreativa el domingo y el lunes festivo.



¿Qué pasará con las Casas de Igualdad de la Secretaría de la Mujer?



Se cerrarán las 20 casas dispuestas para la atención especializada a mujeres. Todo el personal pasará a reforzar los servicios de la Línea Púrpura (018000112137).



La alcaldesa aseguró que entendía que, en días de aislamiento, era posible que aumentaran los casos de violencia intrafamiliar. Por lo que se buscaría dar toda la atención posible.