Corte Suprema acepta la renuncia del Fiscal Néstor Humberto Martínez

Quedó en firme la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, luego de que este martes la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptara la solicitud presentada presentada la semana pasada, luego de que la JEP le diera a Jesús Santrich el beneficio de la no extradición.



La salida de Martínez Neira anticipa una puja interna en el Gobierno y en el Centro Democrático para definir los nombres que conformarían la terna de la cual se elegirá al nuevo jefe del ente acusador.



(Decisión de JEP sobre Santrich motiva renuncia del Fiscal General).

Esta medición de fuerzas se iba a dar a mediados del próximo año, cuando se aproximara el fin del periodo, de cuatro años, para el cual fue elegido Martínez Neira, pero su renuncia obliga al gobierno a anticipar sus movidas para elegir a un Fiscal General nominado por él.



Martínez Neira fue postulado en la terna del expresidente Juan Manuel Santos y ahora el gobierno tiene la oportunidad de enviar su propia terna de candidatos, de la cual se elegirá al jefe del ente investigador en un momento clave de crisis en la justicia.



Pero los cálculos del gobierno para esa elección tiene un ingrediente adicional y es que la terna que tendría que enviar a la Corte permitiría elegir a un Fiscal que solo estaría en el cargo mientras se termina su periodo y el próximo año se tendría que presentar una nueva terna para los siguientes cuatro años.



El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que el tema es clave y que su definición tendría que estar al margen de intereses políticos. “Resulta fundamental que se busque un fiscal que una y no un fiscal que polarice y divida, eso es fundamental (…) se necesita una persona de confianza que le de tranquilidad a todo el mundo, por su verticalidad, buen juicio, por su carácter por su templanza y por estar alejado de la política partidista en cualquiera que sea el sentido.



"No debe ser en mi opinión representativo de nada en materia política, debe ser de todo en materia jurídica y en materia de ética”, dijo Esguerra.



Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, debe buscarse una persona que no dependa de ningún partido político. “Que en lo posible sea un académico, y que conozca desde la academia cómo funciona la justicia en Colombia. Debe buscarse una persona que conozca del derecho penal en su apelación y en su forma de interpretarse, debe buscarse una persona que no tenga más aspiraciones a cargos públicos para evitar que se tome la Fiscalía como un trampolín".



"Ese es el perfil que debe tener el nuevo fiscal para evitar ese contagio con la política y para evitar que la justicia se siga viniendo a menos - agrega el jurista-. Debe ser una persona que conozca el sistema para reorganizar unidades de investigación y fortalecer la justicia en las regiones”.