Duque anuncia 1,1 millón de empleos con 10 nuevos pactos

Los nuevos diez compromisos asumidos por el Gobierno Nacional tienen como gran meta crear más de un millón de empleos, para aportar más de 56 billones de pesos al crecimiento de la economía.



Con esta nueva firma, se involucran a diez actividades que se suman a doce que ya habían suscrito.



Los acuerdos impactarán el crecimiento en los sectores farmacéutico, palma, frutas, leche, pesca y acuicultura, agroindustria de caña de azúcar, energía, minería, hidrocarburos e Infraestructura. Además, se cobijó a de 65 gremios de la producción en la firma.



Para que estos 22 pactos permitan la generación de 1,1 millones de nuevos empleos en el 2022, la producción tendría que crecer a 61 billones de pesos y las exportaciones deben aumentar a 10.000 millones de dólares.



En ese objetivo, en esta segunda ronda de Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleos, el Gobierno y el sector privado acordaron 327 acciones (63% a cargo del Gobierno y 37 % a cargo del sector privado), en 124 cuellos de botella identificados.



“Más del 80 % de las metas que fijamos en los primeros pactos se han cumplido y vamos a empezar a ver los réditos. Nos quedan unas por cumplir de aquí a finales de febrero, estoy seguro que así será”, dijo el presidente Iván Duque.



En su intervención, Duque explicó que los pactos que se han firmado “van de la mano con decisiones para corregir estructuralmente lo que podían ser talanqueras, obstáculos o quizás retardos operativos”.



“El empleo en nuestro país, ha tenido un proceso de deterioro desde el año 2015, donde –sin lugar a dudas– hay que reconocer que la demanda por empleo también ha encontrado retos en los choques migratorios”, afirmó el mandatario.



Entre los avances en los últimos 18 meses, cuando empezó el Gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, destacó la nueva Ley de Financiamiento.



“Las tasas efectivas de tributación para el sector privado no iban de la mano con nuestros deseos de productividad y de competitividad. Hoy podemos ver cómo con las reformas hemos bajado esas tasas efectivas en casi 20 puntos porcentuales”, afirmó Duque.



Para trabajar en un incremento de las exportaciones, la Vicepresidenta Ramírez señaló que el próximo 18 de febrero se lanzará la iniciativa “Colombia Exporta+” con la que se espera impulsar a los sectores con potencial en ventas externas.



Los mayores compromisos por sector asumidos por el Gobierno fueron en el sector de la infraestructura, donde se comprometió a tomar 33 determinaciones.



Para el caso del sector privado el mayor compromiso está en el sector farmacéutico con 13.



“Colombia, una vez más, se sitúa en el campo de las instituciones, porque al sector privado se le considera una institución, y quiero que quede claro que ningún país progresa si no progresa su sector privado: micro, pequeño, mediano y grande”, dijo Duque.



El Presidente recordó que los compromisos asumidos no son un pacto simbólico; “están haciendo un compromiso real, fehaciente, esta es una gran apuesta empresarial, gubernamental por el bienestar de nuestro país, porque ninguna de estas metas deja atrás lo social y lo social, que consiste en cerrar las brechas, ya muestra avances positivos”, apuntó Duque.