Duque: “Colombia no puede tomar partido en conflictos comerciales”

El presidente Duque durante su intervención en el Business Future Of The Americas 2019.

“Soy optimista de que el tratado entre Estados Unidos y China se va arreglar, porque de seguir como está, se perjudica no solo a Latinoamérica sino a todo el mundo”. Así lo dijo este jueves el presidente Iván Duque, durante su intervención en el Business Future of the Americas 2019, que se desarrolla en Barranquilla.



Así mismo, dijo que “Colombia no puede tomar partido en función de los conflictos comerciales. China y Estados Unidos son en últimas los socios más importantes de cada uno”, pero asegura que confía en que haya un acuerdo entre ambos países para que la economía global crezca de manera sostenida, ya que estas dos naciones controla el 25 por ciento del comercio internacional.



“El tratado entre China y Estados Unidos es necesario, esto lograría un beneficio en el crecimiento mundial. Es la oportunidad para que todos los países crezcan sosteniblemente en los próximos años”, insistió Duque.



Además, resaltó, que "Colombia es un país que está siendo atractivo para la inversión".

Al evento, que termina este jueves, asisten más de 350 ejecutivos de empresas, y directivos de las 25 cámaras de Comercio Americanas.



Los temas a tratar a lo largo de las dos jornadas del evento son la transparencia, el emprendimiento e la innovación.