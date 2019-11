Duque objeta polémico artículo del PND que afecta a las universidades

El presidente Iván Duque objetó este viernes un artículo de la ley del presupuesto de la nación de 2020 que permitía que recursos de universidades públicas fueran usados para pagar fallos contra el Estado, una de las motivaciones de estudiantes para protestar contra el Gobierno.



“En criterio del Gobierno nacional, el artículo transcrito es inconveniente toda vez que su redacción resulta imprecisa. Esto ha dificultado el correcto entendimiento de la intención del legislador”, señaló el Ejecutivo en una carta enviada a los presidentes del Senado, el liberal Lidio García Turbay, y de la Cámara de Representantes, el derechista Carlos Alberto Cuenca.



La información agregó "que una interpretación que sugiera que los recursos" del presupuesto puedan ser usados para pagar "sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación no solamente resulta contraria a los compromisos del Gobierno en materia de educación, sino también a los principios de planeación y especialización" del presupuesto.



La objeción del artículo ocurre en medio de las manifestaciones contra la política económica y social de Duque, de la que hacen parte numerosas organizaciones estudiantiles.



El origen de la protestas es una huelga nacional que los dirigentes sindicales convocaron para el jueves de la semana pasada con el fin de exigir cambios en las políticas gubernamentales y que se convirtió en un movimiento popular.



PRESUPUESTO



El pasado 16 de octubre, las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el presupuesto general de la nación de 2020 por un monto de 271,7 billones de pesos, un incremento del 9 % con respecto al de este año.



Ese día el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, valoró el presupuesto aprobado, que tachó de "serio, bien elaborado", y que supone un aumento del 9,5 % para la educación con 44,2 billones de pesos.



Los otros sectores que tendrán las mayores inversiones son defensa y policía, con 35,4 billones de pesos (unos 10.000 millones de dólares); salud y protección social, con 31,9 billones de pesos (unos 9.000 millones de dólares), y trabajo, con 31,6 billones de pesos (unos 8.900 millones de dólares).



POLÉMICA



El artículo del uso de dinero de las universidades para pagar los fallos contra el Estado provocó críticas de diversos sectores políticos y sociales.



La líder universitaria Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), manifestó en octubre que Duque y Carrasquilla le estaban "quitando la plata a las universidades para pagar todos los fallos contra el Estado", por lo que pidió a la Cámara no aprobarlo. La representante a la Cámara María José Pizarro, de la izquierdista Lista de la Decencia, criticó ese día al Gobierno por no invertir en universidades públicas "que se caen a pedazos" y señaló que es por eso que los estudiantes salen a manifestarse en contra de las políticas de Duque.



"La mejor fórmula que se nos ocurre (a los congresistas) es aprobar un artículo en el presupuesto donde dice que además de que no tienen ni un peso para funcionar ni para la investigación, tendrán que pagar las sentencias y los fallos proferidos contra la Nación con los recursos que se le asignan a la universidad pública", aseveró.



En ese sentido, la representante afirmó hoy en Twitter que la objeción del artículo "es un triunfo de la movilización social, de los estudiantes y los docentes que continúan defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad".



EFE

