Duque pidió a líderes del paro que se unan a la conversación nacional

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo a los líderes de las manifestaciones contra el Gobierno que se sumen a la "Conversación Nacional" que convocó, ante las millonarias pérdidas comerciales que ha habido en el país desde que comenzaron las protestas el 21 de noviembre.



"Si nosotros nos escuchamos y tenemos además una democracia vibrante y con instituciones no puede ser que hayamos perdido un billón de pesos (unos 284 millones de dólares) en ocho días, porque esos son los ingresos de comerciantes humildes, de familias trabajadoras y abnegadas", dijo Duque durante el acto de formalización de Barrancominas como municipio.



(Bogotá participó del ‘Cacerolazo Latinoamericano’).



Desde el 21 de noviembre miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Duque, si bien con el pasar de los días otras motivaciones se han sumado, lo que empieza a causar pérdidas sobre todo al comercio.



En ese sentido, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia alertó que ese sector pierde en promedio 150.000 millones de pesos (unos 42,6 millones de dólares).



Al respecto, Duque manifestó que su Gobierno entiende que "todas las expresiones ciudadanas se escuchan", pero también es consciente de que no puede haber "más pérdidas en la economía".



"No queremos que los jóvenes sientan que la única forma de ser escuchados es a través de la protesta. Por eso, la gran 'Conversación Nacional' es para que todos puedan expresar sus propuestas y que las propuestas sean escuchadas constructivamente, sin imposiciones, sin exigencias, sin ultimátums", aseveró.



Los sindicatos y movimientos sociales que convocaron las manifestaciones rechazan enfáticamente las reformas laboral, tributaria y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno, así como un plan de privatizaciones y la falta de compromiso con el acuerdo de paz con las Farc, entre otras causas.



También critican la propuesta de "Conversación Nacional" a la que convocó Duque la semana pasada porque consideran que ese diálogo no cumple con los requisitos de ser "incluyente, democrático y eficaz".



El jefe de Estado también se refirió a la violencia en las manifestaciones, que según las autoridades han dejado 390 civiles y 379 uniformados heridos, así como un muerto: el joven Dilan Cruz que falleció por un proyectil disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.



"No puede ser que nosotros veamos cientos de policías heridos por vándalos y por pillos (...) A todos nos duelen los incidentes de violencia, como también lo expresé públicamente que nos dolió el caso de Dilan, porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra en la sociedad, ni lo uno ni lo otro", concluyó.



EFE