Duque y Carrasquilla difieren sobre eliminar el régimen de prima media

Acabar con el régimen de prima media para las pensiones de los colombianos, es decir cambiar la función de Colpensiones, ha sido objeto de debate y controversia al interior del propio Gobierno Nacional.



En entrevista en Blu Radio la ministra de Trabajo, Alicia Arango, señaló que mientras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha puesto en consideración esta propuesta, el presidente Iván Duque se opone.



“Eso no es lo que piensa el presidente. Nosotros (los ministros) podemos pensar distinto”, indicó la funcionaria.



Arango dijo, además, que pese a su gran cercanía con el ministro Carrasquilla, tampoco coincide con él en temas como el salario mínimo, que pronto entrará a discusiones, “y en varias cosas que quitamos del Plan de Desarrollo”.



Por su parte, la ministra de Trabajo, durante la entrevista radial, aseguró que en enero el Gobierno iba a presentar un proyecto de reforma pensional, pero se desistió de la idea hasta lograr un mayor consenso y recibir ideas de varios sectores, lo que derivó en la creación de una comisión de expertos.



“Se pretendía presentar la reforma pensional en enero, y me opuse precisamente porque yo creo que las reformas y las más delicadas, deben tener la participación de distintos sectores para uno recibir diferente ideas”, sostuvo.



Según Arango, en un país en el que trabajan más de 23 millones de personas, pero sólo se pensionan 2 millones urge una reforma para prestarle atención a esos colombianos desprotegidos.



Sin embargo aclara, que sea cual sea la propuesta, el Gobierno no tocaría las conquistas laborales de los colombianos.



“Los derechos son adquiridos y son por ley. Esos derechos se respetan, nosotros los vamos a respetar”, concluyó.