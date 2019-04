La fuerte descalificación de Uribe a Petro en debate sobre la JEP

Este martes, los congresistas Gustavo Petro (Colombia Humana) y Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) tuvieron un fuerte enfrentamiento durante la Plenaria del Senado sobre las objeciones del gobierno Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción de Paz.



En su intervención Petro hizo duras críticas al proceso de paz del gobierno de Uribe con grupos paramilitares asegurando: “yo denuncié aquí cómo las listas de los paramilitares se utilizaban para meter dentro de paramilitares guerreros, narcotraficantes. Los Mellizos, el señor Arroyabe que además me quería asesinar y sabiendo el gobierno que me quería asesinar le prestó el helicóptero oficial para sacarlo de Santa Fe de Ralito y llevarlo a su frente, en los Llano Orientales, donde estaba planificando mi asesinato, lo mató el segundo al mando, se dañó el plan. Yo vi como había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político; yo me opuse”.



De igual manera, el senador de la Colombia Humana fustigó a Uribe, entre otras cosas, de presionar al presidente Iván Duque y de tratar de que no se conozcan las identidades de los terceros involucrados en el conflicto que irían a la JEP.



“Así presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos. Le hace usted daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia, por el prurito de ocultar los nombres de los terceros, los beneficiarios económicos de la violencia, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia”, dijo Petro durante su intervención.

Intervención de Gustavo Petro en el Senado El Tiempo

Ante esto, el expresidente Uribe se defendió y acusó a Petro de “sicariato moral”. “Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”, afirmó el senador Uribe, repitiendo tres veces la palabra ‘sicario’ fuera de micrófono.



De igual manera, Uribe aseguró que no ha presionado al presidente Iván Duque. “No hace parte de mi talante pretender presionar al presidente Duque. El tema del acuerdo que se hizo en la comisión primera, nosotros no faltamos a ese acuerdo. Lo que pasa es que al no haberse aprobado las 16 curules adicionales en la Cámara, ese acuerdo también falleció aquí, porque no tuvo el tiempo para ser discutido en esta plenaria”, dijo el senador durante su intervención.



A esto agregó: “de él (Duque) se puede decir que nunca ha presionado a un colombiano por vías distintas a la Constitución y a la ley. El presidente Duque no ha estado en movimientos criminales, no ha estado en movimientos terroristas, donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil”.