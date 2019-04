EE.UU. revoca visa a congresista colombiano por filtrar reunión

El congresista colombiano John Jairo Cárdenas denunció este miércoles que el Gobierno de EE.UU. le revocó la visa por hacer públicos detalles de una reunión con el embajador estadounidense en el país en la que se habló de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).



(Cámara de Representantes rechaza objeciones a la JEP).

Cárdenas, representante a la Cámara por el Partido de la U, afirmó a Caracol Radio que no “tiene ninguna otra explicación” por la cual se tomó la decisión y opinó que al embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, le produjo “irritación” que él “haya violado la confidencialidad de esa reunión”.



Hace dos semanas se conoció que Whitaker invitó a un desayuno a varios representantes a la Cámara para pedirles que apoyaran en el hemiciclo las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, uno de los pilares del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las Farc.



No obstante, el pasado 8 de abril 110 congresistas votaron en contra de las objeciones, mientras que solo 44 lo hicieron a favor de la propuesta del Gobierno. Las objeciones todavía deben pasar por el Senado donde se prevé que sean sometidas a votación la próxima semana.



El Partido de la U, del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), rechazó en conjunto las objeciones a la JEP.



(The Economist: objeciones a la JEP “socava” el acuerdo de paz).



El parlamentario afirmó que luego de la votación le llegó una notificación al correo electrónico en la que se le informa que su visa "ya no es válida" sin explicarle las razones.



Cárdenas resaltó que durante el encuentro con Whitaker, que duró más de una hora, los congresistas afirmaron que no iban a votar a favor de las objeciones por razones jurídicas y señaló que el embajador calificó esa decisión como una "leguleyada".



El embajador "nos dijo que para el Gobierno de Estados Unidos el amor se expresaba a través del dinero y que nosotros al actuar así estábamos poniendo en riesgo la cooperación económica del Gobierno de Estados Unidos con Colombia", acotó.



Cárdenas dijo que contó de la reunión a medios de comunicación porque no recuerda que se le hubiera advertido de que lo hablado con el embajador "tenía que ser confidencial". "Al embajador le escuché una entrevista donde dijo que se había roto la confidencialidad, entiendo que eso es quizás lo que ha generado en particular que se haya tomado esta retaliación contra mí", subrayó.



EFE