El llamado del Consejo Gremial a los quienes irán al paro

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional se refirió al paro de este jueves 21 de noviembre y pidió a los manifestantes que marchen en el marco de la ley sin utilizar la violencia.



“Hacemos un llamado a todas las personas que decidan participar de la movilización a hacerlo en el marco de la ley y a rechazar cualquier acto de violencia o de vulneración de derechos de los no participantes. Respaldamos a las autoridades en el cumplimiento de sus deberes para desplegar acciones eficaces contra los actos violentos que busquen perturbar el curso pacífico del derecho a la protesta”, agrega el comunicado.



No obstante, el Consejo Gremial resalta la importancia de respetar la protesta social, como un derecho constitucional “que asiste a toda persona de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, siempre y cuando ese ejercicio se realice con absoluto respeto de los derechos de todos los ciudadanos incluyendo a quienes no participan en las protestas”.