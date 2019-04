Fuertes reacciones a los mensajes de Uribe sobre la minga indígena

“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.



Este trino, lanzado el domingo por el expresidente Álvaro Uribe, no sólo ha desatado indignación en el país sino que también ha levantado una fuerte polémica por sus comentarios confusos, que muchos consideran sería una justificación del uso de la violencia en manifestaciones sociales por parte de la Fuerza Pública.



Fue tal el revuelo de este trino, que el propio senador tuvo que salir a aclarar el mensaje publicado en sus redes sociales.



En entrevista con la W, el expresidente Uribe dijo que sus trinos no son una instigación a la violencia y manifestó que durante su paso por la presidencia persiguió a quienes, dentro de la Fuerza Pública, cometieron actos ilegales contra ciudadanos inocentes.

Así mismo indicó que su mensaje fue una respuesta a información sobre la infiltración de “terroristas” en el paro indígena, quienes estarían planeado cometer una masacre.



Fue enfático en decir que su mensaje fue blanco de malinterpretaciones y que en este Gobierno la Fuerza Pública se anticipará a los bloqueos porque “es más fácil prevenirlos que levantarlos”.



“En el 2003 tomé la decisión de que ningún cuerpo que dieran de baja las Fuerzas Militares podía ser movido por ellos, sino que tenía que ser por la justicia. Cuando en 2008 anunciaron investigaciones por actos de violencia de un alto oficial y mala aplicación de protocolos, a las 7 de la mañana del día siguiente despedí a 27 personas de las Fuerzas Armadas. Nunca fui indulgente con el tema”, dijo Uribe.



Agregó que estuvo “plenamente” de acuerdo en que Duque no haya viajado a negociar con los indígenas durante el bloqueo.



“Conozco la voluntad del presidente Duque. A mí me preocupa mucho la herencia, las Fuerzas Armadas llevaban ocho años sin poder llegar anticipadamente (a los bloqueos) para evitarlos”, agregó.



NO LE GUSTÓ EL ACUERDO



En la mañana de este lunes, el presidente Iván Duque anunció que se reunirá con las comunidades indígenas del Cauca.



“En nuestro gobierno siempre habrá total disposición al diálogo y búsqueda de soluciones, sin acudir a vías de hecho, y con legalidad. Reiteramos compromiso de cumplir lo acordado responsablemente” señaló en su cuenta de Twitter el mandatario.





Sin embargo, el expresidente Uribe señaló en la entrevista con la W que no le gusta el acuerdo, “Yo con esa firma no estoy de acuerdo”.



Esta posición del senador Uribe, que marca una distinta a la del Gobierno, ha desatado también la reacción del Centro Democrático.



Prueba de ellos es que el senador Ernesto Macías ha publicado varios trinos que muestran distancia frente a las críticas por el acuerdo.



"Insensato pretender que en 8 meses se atienda la deuda social de 8 años. El presidente respondió a la “minga” con autoridad responsable y sensatez presupuestal. Otra cosa es apagar incendios de pirómanos de izquierda que buscan alterar el orden y afectar al Gobierno", señaló el presidente del Congreso.



Y en otro trino indicó: "Hay que reconocer la prudencia, la entereza y la paciencia del presidente Iván Duque para enfrentar la difícil situación creada por la “minga”. Gravísimo hubiera sido abrir la vía con la Fuerza Pública, como esperaban los violentos infiltrados.