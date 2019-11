En Cali persisten las tensiones este viernes por nuevos disturbios

El toque de queda decretado este jueves en Cali no ha sido suficiente para frenar por completo los desórdenes en la ciudad. De hecho, este viernes se registran nuevos disturbios, razón por la cual no se han permitido restablecer por completo el servicio del MÍO.



(En vivo: siguen marchas y disturbios en Bogotá).

Estos nuevos hechos violentos ocurren frente al Palacio de justicia. Comerciantes de la zona se vieron obligados a cerrar sus establecimientos.



Así está el centro de Cali (1:00 p. m.)



Comercio en el centro de Cali continúa cerrado. La Policía y el Ejército patrullan por la zona y llaman a la calma, señalando que no crean en las falsas alarmas realizadas por redes sociales.



Policía aclara que no han ocurrido hurtos (12:30 p. m.)



Pese a que inicialmente la Policía de Cali había manifestado sobre la captura de dos sujetos por hurto en la zona comercial del centro de la ciudad, en una nueva comunicación se aclaró que no se han presentado robos ni hechos vandálicos.



La Policía añadió que fue un malentendido que se generó por una cadena de desinformación.



Ejército patrulla centro de Cali (12:25 p. m.)



Comercio en el centro de Cali continúa cerrado. La Policía y el Ejército patrullan por la zona y llaman a la calma, señalando que no crean en las falsas alarmas realizadas por redes sociales con el interés de desestabilizar la seguridad de la capital del Valle.



Pánico en sector comercial de Cali (11:22 a.m.)



Comerciantes del centro de Cali cerraron locales y se armaron para proteger sus negocios. Tienen palos y otros elementos de defensa.



Autoridades de la ciudad llaman a la calma. Hace presencia la Policía y el Ejército.



"Policía y Ejército están en el centro de Cali. No hay ninguna novedad. Se están replicando cadenas de información falsa. No hay capturas. No hubo intento de robo. Calma por favor", dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad.