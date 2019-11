Las duras críticas de Pacho Santos contra funcionarios del Gobierno

Una polémica grabación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la nueva canciller, Claudia Blum, deja ver nuevas diferencias entre los funcionarios del Gobierno de Iván Duque.



(Duque y Carrasquilla difieren sobre eliminar el régimen de prima media).



En el audio, filtrado este miércoles por Publimetro, Francisco Santos habla sobre la gestión de Carlos Holmes Trujillo como cabeza de la cartera de Relaciones Exteriores; de Guillermo Botero, ex ministro de Defensa; del Departamento de Estado de Estados Unidos y sobre el tema de Venezuela.



“CARLOS HOLMES NO HIZO NADA”



Sin duda, uno de los temas que más polémica causan de esta grabación tiene que ver con el descontento de Santos a la gestión del excanciller Holmes Trujillo, pues asegura que “no hizo nada” y que “no tenía una estrategia”.



“Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”, le dijo el embajador a Claudia Blum.



“Yo decía: ‘¿A qué vienen?’. Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba. No, no, era…”, le contó Santos a quien reemplazará a Trujillo, designado por el Gobierno como nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Guillermo Botero.



TAMBIÉN CRITICÓ A BOTERO



En un aparte de la conversación, grabada en un lugar de Washington, Santos también habla de Botero, de quien dijo “no trabajaba”.



“Hoy las relaciones están superbien. Pero tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero (Guillermo Botero, exministro de Defensa) no trabajaba, no venía. Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor”, manifestó Santos.



Sin embargo las críticas no sólo estuvieron dirigidas a funcionarios del Gobierno de Duque.



“EL DEPARTAMENTO DE ESTADO ESTÁ DESTRUIDO”



Según se oye en la conversación con Blum, Santos manifiesta que el Departamento de Estados de Estados Unidos tiene serios problemas.



"Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó”, contó a su interlocutora.



DIÁLOGOS CON GUAIDÓ



Otro de los polémicos temas de los que habló Santos con la nueva canciller y que ocupó la gran parte de la conversación fue sobre la relación de Colombia con los temas de Venezuela y sobre diálogos con representantes de Guaidó.



En el audio Santos dice que le presentará a un venezolano para que “hables con Guaidó” a quien tendría que saludar y estar en contacto, “porque vas a tener que hablar con él permanentemente”.



Así mismo, le comentó a Blum que tenía programado agenda para visitar la frontera de Colombia con Venezuela. “Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela. Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar a todo el continente, porque aquí no hay memoria, es que aquí, a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”, finalizó Francisco Santos.