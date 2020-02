Gobierno busca formalizar 500 mil micronegocios: Dane

Hace un año, el Gobierno aprobó el Conpes 3956, mediante el cual se busca promover mayores niveles de formalidad empresarial en la economía.



Precisamente, una de las tareas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en esta política pública es fortalecer la información que se genera sobre las empresas y su nivel de formalidad, mediante el módulo de micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Ayer, Juan Daniel Oviedo, director de la entidad estadística, presentó los resultados preliminares de dicho módulo, que comprende datos de enero a octubre de 2019.

Según explicó Oviedo, para el periodo en mención, de los 22,2 millones de ocupados que había en el país, 9,3 millones eran trabajadores por cuenta propia, 0,8 millones eran patronos o empleadores y los 12,1 millones restantes eran empleados del Gobierno, jornalero o peón, entre otros.



De los primeros 10,1 millones de ocupados en mención (cuenta propia y patronos), que son la fuente principal de los micronegocios, el Dane informó que se encontraron 5,6 millones de propietarios de este tipo de unidades productivas distribuidos en cuenta propia (4,9 millones) y empleadores (0,7 millones).



De acuerdo con los datos preliminares del informe, el 30% de los micronegocios hacen parte del sector comercio, mantenimiento y reparación; el 22,1% están en el de agricultura; el 12,3% en la industria manufacturera; el 8,1% en hoteles, restaurante y bares, y el 8% en transporte.



De otro lado, los resultados obtenidos indican que del total nacional, 87,4% son micronegocios de personas que trabajan por cuenta propia y el 12,6% corresponde a unidades económicas de empleadores.



El panorama para las mujeres propietarias no es el mejor respecto al de los hombres. En el total país, el 62,7% de los micronegocios pertenecen al segmento masculino y el 37,3% al femenino.



Ahora bien, si los datos serevisan con mayor detalle, en los centros poblados y rural disperso, solo el 29,2% de las mujeres son dueñas de alguna unidad productiva y, en las cabeceras municipales, el dato es de 40,7%.



“Por rangos de personal ocupado, el 75,7% de los micronegocios ocupan una persona, el 20,2% de 2 a 3 y, el 4,1%, entre 4 y 9 unidades”, resaltó la entidad.



En este punto, se refleja que la mayoría de los micronegocios que ocupan solo a una persona están ubicados en las cabeceras municipales con 77,2% de participación. Por su parte, en los centros poblados y rural disperso, con 24%, están los que requieren entre 2 y 3 personas para su actividad, siendo este el mayor porcentaje registrado.



FORMALIZACIÓN



En el periodo estudiado, del total nacional, el 87,6% de los propietarios de micronegocios no pagó su salud ni su pensión, mientras que el 7,8% sí lo hizo, el 4,3% canceló solo la salud y el 0,4% lo hizo solamente con la pensión.



Sobre los trabajadores por cuenta propia y dueños de una de estas unidades ubicadas en el centro poblado y rural disperso, el 97,5% no aportó a salud ni pensión, para las cabeceras municipales el dato desciende a 86,5%.



En esta misma línea, pero respecto a los empleadores o patronos, el 88,6% de los que están en los centros poblados y rural disperso no pagó dichos servicios. Cabe decir que la cifra para las cabeceras municipales es de 66%.



A renglón seguido, la entidad estadística explicó que en el total nacional durante enero y octubre de 2019, el 94,7% de los propietarios de micronegocios no realizó aportes a la ARL. En los centros poblados y rural disperso este dato se incrementa a 98,7% y, en las cabeceras municipales, cae a 93%.



En este punto, el Director del Dane dijo que estas altas cifras podrían indicar que una parte significativa de la muestra estaría afiliada al sistema de salud como beneficiaria.



Los datos preliminares de la entidad estadística muestran que el 74,8%de los micronegocios no cuentan con Registro Único Tributario (RUT) o mercantil. Solo 32,3% de los que están en las cabeceras municipales sí lo tienen, cifra que decrece en los centros poblados y rural disperso al registrar solo el 8,5%.



Además, del total de estas unidades productivas, el 69,2% no lleva ningún registro contable y el 26,5% asegura tener otro tipo de cuentas.



De otro lado, el 73,6% de los propietarios han creado o constituido el negocio ellos solos, el 17,6% junto a otros familiares, el 4% con otras personas fuera de la familia, el 1,7% lo creó o constituyó otra(s) persona(s), el 3,1% una o varias empresas y el 0,1% un familiar, resalta el Dane.



Respecto al tiempo de funcionamiento, los que sobrepasan los 5 años participan con 59,1% y el resto tienen menos de ese periodo, en el total nacional. Con 61,2%, los ahorros personales fueron la mayor fuente de financiación de la mayoría de los propietarios para montar el negocio.



UBICACIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS EN COLOMBIA



Respecto a dónde se encuentran ubicados los micronegocios y la propiedad del mismo, el Dane dijo que la vivienda es el sitio de mayor concentración de las actividades económicas con 27,6%; seguido de las fincas con 17,6%; domicilio con 16,7%; local, tienda, taller, fábrica, oficina, consultorio con 14,5%; ambulante o sitio al descubierto con 9,6%; en un vehículo con 8,6% y en una obra o construcción con 2,8%.



De acuerdo con el directivo de la entidad, esta presentación preliminar coincidió con una de las tareas que se priorizaron para este año durante la reciente reunión del presidente, Iván Duque, con su gabinete y directores de departamentos como el Dane, en Hato Grande, de avanzar en el fortalecimiento y formalización de 500.000 micronegocios en el país.



Además, dijo que estos datos aportan a la construcción de política pública en este tema.