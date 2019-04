Buscan fórmulas para frenar cambios en el PDN sobre régimen pensional

Este lunes se volvió a encender la polémica sobre la iniciativa que les permitiría cambiar de régimen pensional a los trabajadores a quienes les falten menos de 10 años para su jubilación y tengan 750 o más semanas cotizadas.



Según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, se estima, con esa medida saldrían de los fondos unos 2.010 afiliados, de los cuales 170.000 son de altos ingresos a los que el Estado tendrá que subsidiar sus pensiones, mientras que los otros 40.000 no podrán obtener su pensión cuando se cambien al Régimen de Prima Media.



('Amnistía pensional le costaría $50 billones a los colombianos').

La polémica llegó a tal punto que, hasta altas horas de la noche, el Gobierno analizaba con detalle si les pedía a los ponentes retirar el ya famoso artículo, lo cual podría darse este martes en la reunión que estos tendrán con funcionarios del Ministerio de Hacienda, previo a la radicación de la ponencia.



Este lunes, la ministra de Trabajo, Alicia Arango manifestó que ya hay un concepto negativo frente a esta propuesta y que lo mejor sería que no fuese aprobado.



Sin embargo, aún parece no haber unidad de criterio en el sentido de pedirles, de manera formal a los ponentes del proyecto de ley, la eliminación del polémico artículo.



(Gremios ‘objetan’ más de 15 puntos del Plan de Desarrollo).



En efecto, según confirmó una alta fuente del Gobierno, dentro de los equipos técnicos se estaba revisando si se hacía formal la solicitud, entre otras razones porque se ve muy duro que los ponentes acepten dicha petición, pues implicaría que la polémica gabela, que tiene en alerta a los fondos privados de pensiones, no sea discutida ni votada en el seno de las plenarias de Senado y Cámara, evitando su debate parlamentario.



En Asofondos, gremio que representa a los fondos privados de pensiones (AFP), estiman ese impacto en 50 billones de pesos, recursos que irían a financiar las pensiones de personas de más altos ingresos, solo unas 177.000 que se estima podrían salir de esas entidades a Colpensiones, al amparo de dicha propuesta parlamentaria.



Los cálculos del Gobierno son muy similares a los de Asofondos, advierte Santiago Montenegro, presidente del gremio, y quien se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Hacienda para analizar el impacto de la propuesta.



En medio del intenso debate, también se pronunció el Ministerio del Trabajo al señalar que la iniciativa conlleva riesgos de financiamiento para el sistema pensional en el mediano y largo plazos.



Al referirse a la propuesta, Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, dijo que “el Gobierno es el que debe decidir si la apoya o no. Si tiene ese monumental costo fiscal que calcula Asofondos, estoy seguro de que no saldrá... Supongo que la defenderán los autores”.



La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debe quedar lista antes del próximo 7 de mayo, se le está complicando al Gobierno debido al artículo 84 (antes, el 303), el cual daría un plazo de cuatro meses para que a aquellos que, con menos de 10 años para su jubilación (hombres y mujeres), lo puedan hacer.