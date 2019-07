Gobierno emitirá $17 billones en TES para atender contingencias

La histórica deuda de la Nación con el sector salud, tasada en $10 billones, parecería tener sus días contados, luego de que se anunciara el inicio de los pagos a diferentes actores del sistema, en el marco del Acuerdo de Punto Final.



Este último, propuesto y promulgado por el presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), le da vía libre al giro de recursos y, de hecho, el primer desembolso se hizo la semana pasada.



En ese momento, el Ministerio de Hacienda le pagó más de medio billón de pesos al Patrimonio Autónomo de Remanentes (Caprecom), para la cancelación de deudas pendientes.



Y aunque la destinación de estos recursos es la novedad, su forma de adquirirlos y pagarlos se repite una vez más, pues los dineros no salen de la ‘bolsa’ estatal, sino que provendrán de la emisión de Títulos de Tesorería (TES).



TES, LA CLAVE



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo dijo en su momento, cuando se refirió a la salida que tenían para cancelar pasivos por sentencias judiciales en contra de la Nación: “Vamos a tomar los datos de cuánto es lo que se debe, eso no baja de los $5 billones hoy en día y podría ser significativamente más alto”, aseguró.



Los TES se convirtieron en la salida perfecta para cumplir con algunas obligaciones o peticiones, sin necesidad de tocar las metas de déficit fiscal durante los cuatro años de Gobierno.



En este grupo de pagos también habría $1 billón que el Estado le giraría a los terceros de buena fe que financiaron el proyecto Ruta del Sol II, según dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Este trámite se llevaría a cabo una vez se logre un acuerdo con el concesionario, y le ahorraría al país unos $230.000 millones de intereses, que podrían generarse por parte de las entidades financieras que apalancaron, en su momento, el proyecto.



La jugada también incluiría una parte de los $8 billones que debe el Estado por sentencias judiciales en su contra, para lo cual, según Carrasquilla, “se va a sustituir esa deuda por deuda de mercado. Esa es una deuda que se ha venido adquiriendo a lo largo de los años y, por lo tanto, la emisión de esos TES corresponde a emisiones de deuda de cinco, 10 y de 15 años atrás”.



Esto, con el fin de que los intereses pagados por el TES sea de un 6% y no del 28% o 30%, que se paga actualmente.



¿ORTODOXO?



Algo similar se hará con los bonos pensionales, cuyo pasivo asciende hoy a unos $4 billones y se venían pagando a través del Presupuesto General de la Nación, ya que ahora se cancelarán a través de TES.



Para Luis Eduardo Arango, exdirector de Crédito Público del Minhacienda, “esto se ve bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas fiscales (...). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda, y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”.



En su concepto, esta es solo una de las tres jugadas contables que está haciendo la Administración Duque. La segunda incluye la venta de activos, que, en este caso, “sí entrarían en las cuentas fiscales, aun cuando el FMI dice que esos recursos deben ser una fuente de financiación y no un ingreso fiscal”.



En tanto que la tercera es la de las sentencias y conciliaciones, “que tiene una explicación financiera espectacular, pero acá tampoco se va a afectar el déficit fiscal, lo cual es, repito, poco ortodoxo. Hay que decirlo: las cosas pendientes se deben pagar, en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.



Por su parte, el catedrático de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, dijo que “cuando se trata de emitir deuda para pagar otra que tiene alto costo me parece que es razonables en términos financieros, con lo cual está bien para las sentencias y lo del punto final”.



Sin embargo, añadió que “sí preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente; el Ministerio de Hacienda tiene que ser responsable, en el sentido de no emitir deuda para financiar gasto corriente de salud, a través de inyección directa en las EPS”.