Gobierno prepara la venta de otra empresa estatal

Colombia se está preparando para la venta de su participación mayoritaria en la empresa de servicios públicos Interconexion Electrica SA (ISA), mientras la administración del presidente Iván Duque avanza en sus planes de privatizar algunos activos estatales.



El gobierno ha iniciado el proceso para vender parte de o toda su participación de 51% en ISA, la cuarta compañía mas grande en el índice de acciones Colcap de Colombia, de acuerdo con un documento con fecha de 30 de abril publicado en la página de relación con el inversionista del Ministerio de Hacienda.

La participación completa tiene un valor de aproximadamente 2.700 millones de dólares, con base en el valor de mercado actual de ISA. El Ministerio está estudiando el monto "óptimo" de acciones para la venta y el mecanismo adecuado bajo el cual tendrá lugar. "Una vez concluida la fase de estructuración, se evaluará el momento de mercado más adecuado para realizar la transacción", dijo el Ministerio.



(Lea: EPM interrumpe venta de acciones de ISA)



La administración Duque planea obtener aproximadamente 3.000 millones de dólares este año mediante la venta de activos, en un esfuerzo por cumplir con sus objetivos de déficit sin recortar el gasto público.



El gobierno podría desprenderse de su participación de 8,5% en Ecopetrol, o vender compañías eléctricas regionales, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).



La compañía de 5.200 millones de dólares opera 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica en Colombia, Brasil, Chile, Peru, Bolivia, Argentina y Centroamerica.



ISA no dio comentarios al respecto.



Instituciones financieras están trabajando con compradores potenciales para formar al menos tres consorcios que presenten una oferta por la participación en ISA, según dos personas familiarizadas con el plan, quienes pidieron no ser identificadas, dado que no están autorizadas para hablar del asunto públicamente.



Anif estima que la venta de activos podría recaudar hasta 30 billones de pesos para 2022. El gobierno coordinaría su venta con la de Empresas Publicas de Medellín (EPM), una empresa de servicios públicos controlada por la ciudad de Medellín, la cual esta semana empezó a vender su posición de 10% en ISA, según estas personas. La venta de la participación de EPM fue detenida en marzo porque el gobierno no estaba listo para proceder, de acuerdo con una de las personas.