Gobierno se ‘tomará su tiempo’ para la reforma a las pensiones

Con el fin de dar una discusión amplia y profunda sobre la reforma pensional, algunos sectores políticos, económicos y centros de estudios le pidieron en un foro de Semana a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que se destapen las cartas que tienen para este asunto desde el Gobierno.



Entre las respuestas de la funcionaria siempre estuvo presente el factor tiempo, asegurando que se tomarán el que sea necesario para sacarla. “Se trata de construir en un país donde los ciudadanos están reclamando y uno tiene que contestarles. Esa construcción toma tiempo, para que sea buena (la reforma) toma tiempo y nosotros nos lo estamos tomando”, dijo.



Durante su intervención, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que desde el Gobierno se “ha trazado una serie de líneas rojas, no se toca la edad de pensión, la tasa de cotización, pero lo que queremos ver es cuál es esa hoja de ruta (...), le pediría al Gobierno que nos dijera pronto para dónde vamos en el tema de la reforma pensional”.



Mejía aprovechó el espacio para decir que ya ha habido cartas sobre la mesa por parte de los fondos de pensiones y centros de estudios, enfatizando en la falta de las del Gobierno.



“Nuestra propuesta es mantener el 60% de la cotización del salario mínimo en el régimen público de Colpensiones y lo adicional al privado manteniendo un equilibrio entre fortalecer la contribución al pilar público, pero garantizando que los subsidios que otorga el Estado, a diferencia de lo que ocurre hoy, vayan a quienes lo necesitan”, agregó el directivo.



Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, indicó que este tipo de debates son importantes para el país, pero “deben hacerse ampliamente” en el Congreso.



Además, resaltó que en Colombia “el Gini (medida de desigualdad) después del gasto en pensiones del régimen público, no solo no baja, sino que sube. Eso no puede seguir así (...) hay que focalizar los recursos hacia los más necesitados”.



Montenegro también destacó que un sistema de protección a la vejez no es solo una reforma pensional, sino que se debe pensar en dos aspectos: uno relacionado al cuidado del adulto mayor y el otro enfocado en garantizar un ingreso mínimo que cubra la línea de pobreza a quienes no alcancen una pensión, “esos van a ser la mayoría, podremos hablar de mas del 80%”.



En línea con Mejía, el senador Richard Aguilar afirmó que su primera petición a la ministra Arango es que “se tienen que echar al agua inmediatamente”.



A renglón seguido dijo que “el año pasado no presentaron la reforma por temor a las marchas o porque se debía discutir la Ley de Crecimiento Económico, pero si no muestra las cartas el Gobierno Nacional, no va a haber profundidad de discurso”.



Sobre estas peticiones, la jefe de la cartera de Trabajo respondió que ellos pueden “lanzarse al agua y no llegar a la otra orilla. Nosotros queremos llegar a la otra orilla, pero para eso hay que aprender a nadar”, agregando que el país primero debe tomar experiencia en las discusiones en una mesa tripartita.



Referente a lo laboral y de vejez (pensional), la Ministra dijo que “es un tema que viene desde hace tiempo y que desafortunadamente a pesar de los esfuerzos por mejorarlo, en los distintos gobiernos, no lo hemos logrado. Las reformas hoy tienen que ser construidas por todos y eso toma tiempo porque son muchas las ideas”.



Además, la funcionaria aseguró que han “invitado a muchos sectores para que sigan construyendo una propuesta y esperamos sacarla más pronto que tarde”.



De otro lado, cabe mencionar que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no solo se enfocó en la reforma pensional, sino en la laboral también.



“Lo laboral, en Colombia, tiene en este momento inmensos desafíos; este no puede pretender mantenerse en el status quo (...) con alta informalidad y desempleo no se puede argumentar este”, resaltó el directivo gremial al agregar que la sociedad debe poder debatir estos temas, incluso si terminan en reformas.



Respecto a otras reformas que Colombia tiene que debatir, el directivo del centro de estudios Fedesarrollo aseguró que no se debe dejar por fuera la del mercado de capitales, donde el “Gobierno ha hecho un esfuerzo importante, pero falta concretar”.



LOS CINCO PUNTOS INAMOVIBLES



Durante su presentación en el foro, la ministra de Trabajo, Alicia Arango fue muy enfática en exponer, además de lo que ha venido haciendo el Gobierno en materia de protección a la vejez, los cinco puntos inamovibles en la discusión de una reforma pensional.



Mencionó que no se modificará la edad de pensión, se respetará la pensión de sobrevivencia, no se modificarán los derechos adquiridos, se focalizarán los subsidios en la población más vulnerable y, por último, hizo énfasis en que no se tocará la tasa de cotización. Con base en esta línea, algunos sectores económicos piden que se muestre qué si se cambiaría.