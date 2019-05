Gobierno y New York Times ‘limaron asperezas’

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo este miércoles que tuvo una reunión "productiva" con el consejo editorial de The New York Times luego de que este cuestionara la posición del Gobierno ante el acuerdo de paz y denunciara la posibilidad de que una directriz del Ejército reviva las ejecuciones de civiles.



"Acabamos de terminar (...) una reunión muy productiva con el consejo editorial del New York Times", afirmó el canciller en un video divulgado en Bogotá por su despacho, en el que detalló que del encuentro también hicieron parte el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y el embajador ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto.



(Respuesta de NYT a carta del Gobierno Colombiano).

Explicó que el propósito de esa reunión era "establecer un diálogo franco, tranquilo, constructivo, para efectos de poner en su conocimiento razones que condujeron a la definición de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque". Igualmente dijo que en la reunión también se habló "acerca de la manera como se está adelantando la implementación de los acuerdos de paz".

Tuvimos una productiva reunión con @nytimes en la que se habló de varios temas de la actualidad nacional y se expusieron las acciones del Gobierno del presidente @IvanDuque en desarrollo de su política de paz con legalidad pic.twitter.com/oZJRFeh1IR — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 29 de mayo de 2019

En el encuentro fueron abordados otros temas como la situación en Venezuela, el funcionamiento del Grupo de Lima y "el gran desafío migratorio que en este momento enfrenta" Colombia "en virtud del crecimiento de los flujos migratorios provenientes" del vecino país, sostuvo el canciller.



Concluyó que la reunión fue "muy buena" y "constructiva, productiva, explicativa, que sin duda alguna abre nuevos canales de comunicación con ese diario tan importante que construye opinión pública internacional".



(Gobierno colombiano desacredita el artículo de The New York Times).



Antes de viajar a la que llamó "reunión académica" con el consejo editorial del diario, el ministro dijo que el propósito era poner en conocimiento del periódico las políticas de paz y la forma cómo se estaba implementando el acuerdo de paz con las Farc.



La controversia comenzó el pasado 18 de mayo, cuando el diario publicó un artículo del periodista Nicholas Casey en el cual se planteaba la posibilidad de que la nueva política de resultados operacionales del Ejército colombiano, que incluye una directriz para duplicar el número de criminales y rebeldes muertos, reviva los asesinatos de civiles, conocidos como "falsos positivos".



En estos casos, los militares atraían con falsas promesas de trabajo a jóvenes pobres a quienes los llevaban a otros lugares del país donde los asesinaban y luego eran presentados como rebeldes muertos en combate.



Con esa práctica los militares "mejoraban" sus resultados y recibían de sus superiores recompensas, permisos y ascensos. Luego del revuelo causado por la publicación, Casey y el fotógrafo colombiano del diario Federico Ríos salieron de Colombia por motivos de seguridad.



Según la Fiscalía, los "falsos positivos" dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5.000. Posteriormente, en el editorial titulado "La paz en Colombia es muy preciada para abandonarla", el diario dijo que casi tres años después de la firma del acuerdo "la paz podría estar deshaciéndose".