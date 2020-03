Habrá aislamiento preventivo de viajeros provenientes de cuatro países

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Iván Duque anunció que por medio del Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, el Gobierno adoptará el aislamiento preventivo de personas provenientes de China, España, Francia e Italia.



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, esta medida también aplicará para quienes provengan de esos países, pero que hayan hecho escala en otro. "A partir del anuncio las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en lo vuelos de dichos países que una vez lleguen a Colombia deben auto aislarse durante 14 días", dijo el funcionario.



(Lea: Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo)

Del mismo modo, el ministro señaló que si los viajeros de estos países no tienen la posibilidad de costear los gastos de aislamiento se recomendará no viajar al país. "A las personas que en los últimos 14 días ingresaron al país o que vienen en camino se recomendará el autoaislameinto y por ningún motivo deberán asistir a eventos masivos", agregó.





(Lea: Así ha cambiado la dinámica de consumo en China por el coronavirus)

En virtud de facultades de @MinSaludCol como autoridad sanitaria, y dadas las implicaciones de cuarentena por parte de China, Italia, España y Francia, el Gobierno Nacional adopta el aislamiento preventivo de personas provenientes de dichos países para proteger la salud colectiva — Iván Duque (@IvanDuque) March 11, 2020

(Lea: Gobierno imparte instrucciones a empresas para contención del COVID-19)



“Esta es una medida de recomendación no de obligación por el período que falte para el cumplimiento de los días, además no deben asistir a eventos de afluencia masiva, pero la determinación no aplica para la tripulación aérea” señaló el ministro.



Según Ruiz, la determinación del aislamiento es una medida que se aplica para la transmisión de enfermedades infecciosas y también se dede usar el tapabocas y hacer el lavado de manos como de ha indicado.



“Esta medida se basa en la resolución 380 de 2020 en la que se cubren todos los eventos, el tiempo de aislamiento cubre lo mismo que una incapacidad laboral por eso los colombianos también deben permanecer en sus domicilios y no presentarse a trabajar. Los extranjeros no tienen autorización para moverse por el territorio nacional”, añadió el ministro.



El viceministro de turismo, Julián Gerrerro, apuntó que ya se han tomado medidas del impacto que ha tenido el coronavirus en el país en la industria turística, que serán comunicadas pronto.



A su vez el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, enfatizó en la necesidad de las certificaciones de salud por parte de los viajeros.



“Las personas tienen la obligación de llenar la declaración en salud por cualquiera de los medios habilitados para el proceso, además es un llamado de colaboración por parte de la población migrante, habrá sanciones si no hay cumplimento que pueden ser hasta la expulsión porque estamos buscando la protección del país” dijo Espinoza.



Son más de 2.300 viajeros, el 60% de ellos son nacionales, el 40% extranjeros y el 80% nos visita por turismo, así que “estaremos haciendo el control en estos 14 días y los colombianos pueden caer en multas por el no cumplimiento de acuerdo con el código penal”, agregó el directivo.



Para el caso de la migración de los futbolistas colombianos que vendrán a disputar las fechas iniciales de la eliminatoria para la copa del mundo de Catar 2022, el ministro de Salud señaló que sobre los eventos masivos programados aún se trabajan en las determinaciones para actuar.



“Las decisiones siempre se toman en la medida de forma gradual, a medida del avance, Colombia es el segundo país de la región en tomar la determinación” apuntó Ruiz.