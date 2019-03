Inicia la transformación a ‘Colombia Productiva’

La entidad del ministerio de Comercio que se dedicaba a mejorar la productividad interna de las empresas para que produzcan más, con mejor calidad y mayor valor agregado, paso de ser el Programa de Transformación Productiva (PTP), a Colombia Productiva.



Con el cambio de nombre también se busca evolucionar para ofrecer más servicios a las compañías del país y, a partir de abril.



“La entidad nació con el Conpes 3678 de 2008 y con la misión de ser un articulador interinstitucional para aumentar la productividad y competitividad de las industrias con mayor potencial exportador. Por eso, sus primeros servicios se centraron en elaborar planes de negocio para esas industrias logrando la concertación de los diversos actores, pero vimos que no nos reconocían como tal y no habíamos evolucionado de acuerdo con lo que hacemos y ahora tenemos la misión de multiplicar por 10, de llegar a más empresas y eso nos llevó al cambio”, explicó Camilo Fernández de Soto, director de Colombia Productiva.



Entre las metas de la entidad está llegar a 10 veces más empresas que con las que trabajaba hasta 2018.



“En nuestro programa bandera que es Fábricas de Productividad, el objetivo es trabajar con 1.000 compañías, y de otro lado tenemos nuestra estrategia para el aprovechamiento de mercados internacionales y los de TLC atendiendo a 1.100 empresas en un año. Al finalizar el cuatrienio se busca alcanzar las 4.000 intervenciones”, agregó Fernández.



De acuerdo con el directivo en un análisis de la entidad, Colombia está por debajo de la media regional como proveedor de insumos de alto valor que aporten a las exportaciones de otros países y entre las barreras que han encontrado está la falta de información y de coordinación.



“Estamos trabajando de la mano de las cámaras de comercio en las regiones y ha sido una labor, ya que nosotros no buscamos que las empresas se dediquen a exportar, sino que de verdad tengan aumentos y facilidades en su gestión pero si la consecuencia de mejorar los tiempos y producción es la exportación esa es otra historia”, aclaró.



De acuerdo con la entidad, el 65% de las mejoras en productividad en las empresas colombianas son por factores internos, lo que indica que el trabajo que deben hacer las compañías está de las puertas para adentro.



“El programa al que se destina anualmente $21.000 millones tiene ahora una duración de 80 horas y buscamos que las empresas vean alcances puntuales en términos de calidad, en donde nos vamos a centrar también para tener buenos estándares para no solo competir en el país, sino para, y si se puede, el mundo”, dijo Fernández.



También van a tener eficiencia energética, procesos y calidad que serán atendidos y se busca llegar a un 8% de productividad en promedio en las empresas.



“También buscamos crear capacidades regionales con el Sena para formar en las compañías y estamos en la capacidad de pagar hasta el 65% del programa de fábricas en las empresas y ellas deben poner 15% si son pequeñas o 20% si son medianas o grandes”, puntualizó.



COMPRA LO NUESTRO



Con la plataforma digital Compralonuestro.co se busca facilitar la relación comercial y los procesos de mercadeo de las compañías colombianas en negocios globales. Ahora también servirá para las asesorías de productividad. La herramienta fue desarrollada en conjunto con el BID en 2014 y actualmente cuenta con más de 220.000 personas de negocios de más de 150 países.