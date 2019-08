La lactancia materna, objetivo empresarial para entornos saludables

Archivo particular

Las empresas están llamadas a contribuir a la promoción y protección de la lactancia materna, pues garantiza el completo desarrollo del niño como lo destaca el estudio ‘Marco de inversión para alcanzar el objetivo global de nutrición para la lactancia materna’ del Banco Mundial.



Dicha publicación, destaca que la lactancia también es un medio para mejorar el bienestar de los empleados y sus familias.

Igualmente, señala que fomentar la lactancia materna trae diferentes beneficios para la economía en general como:

● Contribuye a reducir los costos de atención sanitaria

● Ayuda a aumentar el nivel educativo

● Incrementa la productividad

● La lactancia materna es una de las inversiones más costoeficaces que existen, pues por cada dólar invertido en promoverla, se pueden generar rendimientos económicos por aproximadamente 35 dólares. Cabe señalar que este promedio se da en países cuyos ingresos son bajos o medianos.



Otros puntos clave que destaca la entidad son:

• Disminuye el ausentismo laboral por enfermedad de la madre, padre, hija o hijo.

• Asegura la reincorporación al trabajo posterior a la licencia de maternidad.

• Hay mayor compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores al brindarles facilidades para continuar alimentando a su bebé.

• Mejora la imagen de la empresa ante la sociedad, debido a que se preocupa por el bienestar de los empleados y sus familias, y hace que la empresa sea más atractiva para potenciales trabajadores futuros.



• Incrementa la satisfacción de los empleados al combinar la maternidad y el trabajo.

• Cuando la empresa fomenta un balance entre la vida laboral y personal, incide positivamente en la motivación y productividad de sus trabajadores.

• Posiciona a la empresa como un referente en igualdad de género y responsabilidad social.



UNICEF, por su parte, reafirma este compromiso empresarial como un mecanismo que contribuye a la garantía de los derechos a la salud y a la alimentación de bebés que adicionalmente salva la vida de 820.000 niñas y niños menores de cinco años (87% en menores de seis meses).



Además, apoyar la lactancia materna en el entorno laboral, genera beneficios para el empleado-a, tales como menos ausencias o permisos para cuidar a sus niños y niñas enfermos, menores gastos en salud para la familia, adherencia a las mejores prácticas recomendadas para el adecuado crecimiento y desarrollo de la primera infancia. Los efectos de la lactancia impactan positivamente al desarrollo social más allá del fomento del trabajo formal y del crecimiento económico.



Sin embargo, a pesar del avance que se ha tenido en la legislación que protege a las madres gestantes, persisten barreras laborales, miedos y tabúes que afectan el desarrollo pleno de una lactancia que beneficie a la madre, a su hijo y a su entorno.



“La lactancia materna no es un asunto exclusivo de la madre y su bebé. Todos los factores que puedan ayudar a fomentarla y a protegerla, hacen parte de la creación de entornos propicios para el desarrollo del hijo. Las empresas deben entender que proteger a la madre no sólo es una obligación, sino un acto que les permitirá tener beneficios a largo plazo”, destacó Luz Angela Artunduaga, Representante adjunta de UNICEF Colombia.



Legislación en Colombia

En los últimos años, Colombia ha avanzado en la legislación que protege a las madres durante su periodo de lactancia y licencia de maternidad. Uno de los hitos fue la ampliación de la licencia de maternidad, la cual pasó de 14 a 18 semanas, reformándose varios artículos del Código sustantivo del trabajo, particularmente el 238 obliga a las empresas a brindar a la madre dos descansos de 30 minutos en promedio dentro de la jornada laboral para amamantar a su hijo. Es importante destacar, que a la madre no se lo podrá descontar ningún valor de su salario.



Igualmente se establecieron unos requisitos mínimos para la creación de las salas de lactancia en el entorno laboral, las cuales deberán ser privadas, libres de polución, alejadas del ruido y que garanticen condiciones de salubridad.



Cabe señalar, que las compañías cuyo capital supere los 1.500 salarios mínimos o cuyo capital es inferior a esta cifra, pero cuentan con