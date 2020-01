'La paz no le pertenece a ningún líder político, es de todos': Duque

El presidente Iván Duque dijo este miércoles que el acuerdo de paz firmado con la guerrilla FARC debe estar al margen de disputas políticas para que se pueda hacer de este un propósito nacional.



(Lea: La respuesta del Gobierno, tras denuncias de nuevas 'chuzadas')



Duque clausuró hoy en Cartagena de Indias la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz, órgano consultivo de Naciones Unidas creado en 2005 y que por primera vez se reúne fuera de Nueva York.



(Lea: Homicidios se redujeron en 1% el año pasado: Iván Duque)

En esa reunión ante los representantes de los Estados miembros de la Comisión, Duque manifestó que aunque "cada país tiene sus propias exigencias, narrativas, dificultades y propios éxitos" en materia de paz, es necesario trabajar por un propósito común.



"El eje común tiene que ver con llevar a que el concepto de paz esté por encima de la politización del momento, esté por encima de las disputas partidistas, de las controversias de ocasión y se convierta en un gran propósito nacional", manifestó el presidente.



CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE PAZ



Según Duque, Colombia encontró con la paz instrumentos para "acallar esas voces de la violencia y arar un camino de convivencia" y su Gobierno está comprometido a seguir por esa ruta a pesar de los restos y dificultades.



"Somos conscientes como nación de que este proceso avanza pero el éxito se construye cada día, es un proceso que no debe tener ningún tipo de ambición personal", manifestó. En ese sentido dijo que la idea de su Gobierno es que la reconciliación "sea una construcción colectiva como país" porque "la paz no tiene dueño, no pertenece a ningún líder político, le pertenece a la sociedad entera".



BALANCE



Sin referirse a las críticas que recibe su Gobierno por el estado de la implementación del acuerdo de paz, el mandatario hizo un balance de lo que ha hecho en ese sentido en los 17 meses que lleva en el cargo.



Destacó que cuando llegó al poder, el 7 de agosto de 2018, el Gobierno anterior había puesto en marcha dos proyectos productivos colectivos para el desarrollo económico y social de los exguerrilleros que dejaron las armas por el acuerdo de paz, y hoy esas iniciativas ya son 48.



El mandatario subrayó la consolidación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dirigidos a los 170 municipios colombianos "afectados históricamente en mayor proporción por la violencia".



"Recibimos dos PDET y hoy tenemos 16 planes", aseguró Duque quien dijo que en 162 de esos 170 municipios considerados prioritarios esos programas también fueron asumidos por los gobernantes locales.



Según el presidente, su Gobierno hizo "una gran apuesta para que los servicios de educación y salud" cada vez lleguen más a los habitantes del campo, en cuyas desigualdades está el origen de la violencia en Colombia.



PACIENCIA Y RETOS



Duque dijo a los representantes internacionales que la construcción de la paz es un proceso que tiene muchas aristas y "una ejecución prolongada en el tiempo", por lo cual lo resultados no pueden ser inmediatos.



El mandatario señaló que a pesar de los avances, la paz de Colombia enfrenta grandes retos, como derrotar la impunidad, evitar la repetición de la violencia y que las víctimas sean reparadas, para lo cual es necesario "que los victimarios aporten los recursos y los bienes".



También se refirió a los asesinatos de líderes sociales, que suman 19 casos tan solo en los quince días que van de este año, y que atribuyó principalmente al narcotráfico que busca expandir los territorios dedicados a los cultivos ilícitos.



"Esas estructuras son las que hoy están amenazando a los líderes sociales, las que en algunos lugares están asesinando a los líderes sociales", manifestó el jefe de Estado, quien calificó esa ola de homicidios como un "enorme reto" para su Gobierno y para el país.



EFE