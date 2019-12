La subasta del espectro: ¿qué tajada buscan los operadores?

El 20 de diciembre se hará la subasta del espectro para las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz, así lo tiene estipulado el Gobierno Nacional.



(Lea: Aparece nuevo interesado en subasta para uso del espectro)



Este proceso que ha superado varias pruebas y solicitudes como la divulgación de precios y de puntos a conectar, ahora ha alcanzado un punto de no retorno, es el turno del ministerio de las TIC, de definir si las propuestas recibidas por los cuatro interesados son válidas y el próximo lunes, 9 de diciembre publicar el informe final para luego si explicar el mecanismo de subasta y realizar la tan deseada puja.



(Lea: Crece el número de operadores para la subasta del espectro)

Los tres grandes operadores del país, Claro, Movistar y Tigo, se medirán también ante una novedad, el cuarto sobre que figuró en urna bajo el nombre de ‘Partners’, que podría responder al grupo inglés Novator Partners que cuenta con experiencia en el sector y en la región, pues tiene un operador móvil en Chile bajo el nombre de wom, que ya en 2016 había estado interesado en llegar al país y en comprar a Avantel, pero esta transacción no se realizó.



(Lea: El espectro vuelve a subasta)



De acuerdo con la ministra de las TIC, Sylvia Constaín esto demuestra que hay lugar para la inversión en el sector.



“Tuvimos cuatro interesados, los tres operadores nacionales y Partners, uno nuevo. Esto es muy importante para Colombia porque reafirma que el país es un lugar de interés para la inversión y, segundo, porque con la estructura de la subasta que presentamos, entre más oferentes se presentan, más espectro vamos a entregar y, por tanto, más ciudadanos podremos conectar”, dijo.



Constaín explicó la asignación de estas bandas le sirve al país para conectar a las zonas rurales, donde no hay acceso.



“Por eso, la banda de 700 MHz es tan importante, porque gracias a ella podremos cubrir la Colombia profunda. Las bandas altas (1.900 y 2.500 MHz) son útiles para las ciudades, pues ayudan a tener mejores servicios en lugares con mucha densidad de personas”, manifestó.



Es precisamente la banda de 700MHz, la joya de la corona y motivación del pleito. El precio base del bloque de 20MHz en 700MHz, es de $949.257.000 siendo el más alto de toda la subasta y el Ministerio estima ofrecer 4 de estos bloques.



En la misma banda de 700MHz, el ministerio tiene un bloque de 10 MHZ, por un precio base de $474.628.000, para un total de 90 MHz en la oferta.



Allí es dónde la situación se complica para Claro y Movistar pues ya cuentan con 25 MHz cada uno que les fue destinado por el Gobierno en 1994.



El decreto 2194 de 2017 estipula que para bandas bajas hay tope de espectro de 45 MHz, lo que implica que Claro y Movistar solamente pueden participar por 20 MHz adicionales en esta frecuencia, mientras Tigo, que actualmente no tiene espectro en bandas bajas, podría hacerlo hasta por 45 MHz, que es el tope existente y de la misma forma el cuarto interesado.



En la banda de 2.500 se subastarán ocho bloques de 10 MHz con previo base de $160.545.000; y en la banda de 1.900 el precio de reserva será de $228.350.000 millones. Ninguno de los operadores mostrará su estrategia antes de que se barajen las opciones e inicie la partida.



“Tigo es el único operador nacional que no ha tenido acceso a bandas bajas, después de 25 años se abrió esta oportunidad junto con la posibilidad de adquirir espectro en otras bandas. Nuestra operación móvil funciona en bandas altas, lo que nos ha demandado mayores inversiones frente a nuestros competidores. En caso de tener éxito en la subasta, vamos a tener una operación más robusta gracias a la dinámica entre bandas altas y bajas que podríamos alcanzar”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



Además de llevar recursos para la puja, los operadores deben tener claro que la calificación final de adjudicación estará dada por la cantidad de localidades y municipios que se comprometan a conectar en contraprestación por el uso del espectro que está pidiendo.



El Ministerio tiene publicadas, las lista de las 5.766 localidades que quiere sean las beneficiadas.



“Además de conectar a los colombianos, esta subasta también fomenta la competencia, lo que se traducirá en mejores servicios para todo y mejores tarifas”, añadió Constaín. Con este proceso, en febrero del 2020 Colombia iniciaría el cierre efectivo de estas brechas.



“Este es el programa de conectividad más ambicioso que hemos tenido, vamos a llegar a millones de colombianos que aún no tienen estas oportunidades. Esta subasta es verdaderamente social porque llegaremos a los puntos más apartados”, dijo.